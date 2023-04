Saiba o que diz a imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Bombeira encontra pai morto dentro do carro"

- "Chamada a apagar fogo em automóvel"

- "Trincão ressuscita leões. Casa Pia 3 Sporting 4"

- "Três golos contra erros da defesa"

- "Benfica joga para jackpot de 85 milhões. Quartos da Champions"

- "Presidente da TAP atira-se ao Governo"

- "Beja foi despedido com a CEO"

- "Barreiro em choque. Viola duas filhas durante 10 anos"

- "Corrida à reforma. Esta ano já se reformaram 1323 professores"

Público:

- "ANSR esteve seis meses sem notificar multas de trânsito por falta de correio"

- "Entrevista com Ana Catarina Mendes [ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares]. 'De uma boa política de migrações dependem as nossas democracias'"

- "Cooperativas. Governo quer ressuscitar sector moribundo que faz em média 16 casas por ano"

- "25 anos do acordo. Irlanda do Norte celebra a paz sem governo, mas com Biden"

- "Mobilidade. Podem os ciclistas fazer tudo o que lhes apetecer?"

- "Partidos. As pistas que a campanha no Bloco lança para o futuro"

- "Convenção. A família Star Wars mostrou a sua força em Londres"

- "Reportagem. Igreja ortodoxa ucraniana expõe divisão com duas missas a 250 metros de distância"

- "David B. Goldstein. No futuro, 'pais irão escolher a composição genética dos filhos"

Jornal de Notícias:

- "Limpeza de terrenos custa mais 20% em ano de risco agravado de incêndios"

- "Casa Pia 3 - 4 Sporting. Trincão mantém vivo o sonho da Champions"

- "Trofa. Despiste e incêndio matou três amigos"

- "Denúncia. Mãe acusa Misericórdia de negligência na morte da filha deficiente"

- "Corrupção. Funcionária do SEF recebia notas em caixas de vitaminas"

- "Internet. Tarifa social falha por causa dos contratos de fidelização"

- "Estado. Só 22 funcionários públicos conseguiram aval para pré-reforma"

- "China. Aviões de combate simulam ataques a Taiwan"

- "Murça. Marcelo inaugura museu do soldado Milhões"

Diário de Notícias:

- "Pornografia de vingança. Mesmo julgada como violência doméstica, partilha de vídeos só deu 7500 euros de indemnização"

- "Carlos Brazão [ex-diretor da Cisco]. 'Aeroporto de Santarém não terá problemas em convencer companhias aéreas que voam para Lisboa"

- "Desafios. Os trabalhos de Montenegro para fazer do PSD alternativa"

- "Dez anos no Patriarcado. Abusos foram o período mais difícil para D. Manuel Clemente"

- "Avelino Oliveira, candidato à Ordem. 'Arquitetos preferem mostrar os seus desenhos a falar nos problemas da profissão"

- "Encontro em Pequim. A Ucrânia, Dilma e muita economia na agenda de Lula e Xi"

- "Casper Ruud. Norueguês fã de Nadal vence primeiro título do ano no Estoril Open"

- "Lembra-se dos Excesso? 'Boysband' regressa aos palcos 20 anos após a estreia"

Negócios:

- "Conversa Capital. Tiago Faria Lopes [presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil]. 'TAP é uma companhia política. Não aérea'"

- "Alexandra Reis reuniu-se com chairman e CFO da TAP quando já estava no Governo"

- "Alemães tentaram evitar falência com entrega de Matinha e Pinheirinho"

- "Finanças públicas. Pós-covid e salários fazem emagrecer despesa no PIB"

- "Matérias-primas. Ouro perto de novo recorde à boleia da incerteza"

- "Investidor privado. IVA 0%: um carrinho cheio de expectativas"

- "Fundos comunitários. Governo descarta culpas no uso do PRR para financiar touradas"

O Jogo:

- "Casa Pia 3 - 4 Sporting. Hat-Trincão. Duelo frenético com atuação de luxo do goleador inesperado, perante gansos que só sucumbiram reduzidos a dez"

- "'FC Porto é o maior de Portugal'. Zaidu abre o livro sobre o grande desafio de representar o campeão"

- "Entrevista. António Simões. Histórico do Benfica, que perdeu final com o Inter, vê muito talento e uma boa oportunidade. 'É legítimo sonhar com a final da Champions'"

- "Ténis. Casper Ruud conquista Estoril Open"

- "Andebol. Ambiente aquece entre águias e leões"

- "Brasil. Abel no paraíso de S. Paulo e Vítor Pereira no inferno do Rio"

Record:

- "Hat Trincão"

- "Casa Pia 3-4 Sporting: Tarde inspirada do avançado vale triunfo sofrido"

- "'Soubemos dar resposta' - Faz 3 golos num jogo pela primeira vez na carreira"

- "Amorim crítico: 'Houve displicência e falta de agressividade'"

- "Varela comete penalti?"

- "Lance do 2-2- devia ter sido anulado?"

- "Filipe Cardoso é bem expulso?"

- "Benfica: Esperança por Grimaldo"

- "Águias contam ter o espanhol recuperado para a Champions"

- "FC Porto: Inter faz contactos por Conceição"

- "Técnico focado na reta final da época"

- "Treinador no radar italiano"

- "Andebol: Benfica acusa Sporting de difamação"

- "Há vídeo que mostra Chema a agarrar Costa pelos colarinhos"

A Bola:

- "Trincão supersónico"

- "Primeira vez enquanto sénior que o avançado faz três golos num jogo"

- "Começou a marcar aos 17 segundos e só terminou quando selou a vitória do Sporting aos 85´"

- "'Jogadores têm de perceber que num clube grande nao há dias de folga' - Ruben Amorim"

- "Casa Pia recuperou três vezes de desvantagem e ficou reduzido a 10 desde os 64'"

- "Pedro Gonçalves também marcou"

- "Ainda o derbi de andebol: Sporting denunciou agressões, Benfica fala de acusações falsas"

- "Águia quer voar até aos 85 milhões"

- "Pode bater recorde de receitas de clubes portugueses na Champions"

­- "Agora escolha: Rafa ou Nerém com o Inter - O que dizem os números"

- "FC Porto Pepê mais perto do sonho"

- "Brasil: Abel campeão do paulista"