Saiba o que hoje é notícia

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, vai ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito, para esclarecimentos sobre a saída de Alexandra Reis da companhia aérea, com uma indemnização de meio milhão de euros.

Manuel Beja e a presidente executiva da empresa, Christine Oumières-Widener, que ainda se mantêm em funções, assinaram o acordo de saída da ex-administradora Alexandra Reis, no qual a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) concluiu ter havido falhas graves, tendo o Governo decidido exonerar os dois responsáveis, alegando justa causa.

Ao contrário de Ourmières-Widener, Manuel Beja disse que não ia contestar a exoneração.

Em junho de 2021, os acionistas da TAP aprovaram em assembleia-geral a nova administração liderada por Manuel Beja, que substituiu Miguel Frasquilho como presidente do Conselho de Administração da companhia aérea.

O presidente do Conselho de Administração é a quinta personalidade a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda, depois da IGF, do administrador financeiro, Gonçalo Pires, da presidente executiva e da ex-administradora Alexandra Reis.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A primeira edição do Prémio Manuel Graça Dias de arquitetura, destinado a profissionais em início de carreira, fica hoje completa com a entrega da distinção aos vencedores, Ricardo Leitão e Rita Furtado, pelo projeto "Casa em Freamunde".

O Prémio Manuel Graça Dias dst-Ordem dos Arquitetos - Primeira Obra tem o valor de 20 mil euros, e foi instituído como forma de "sublinhar a imaginação, inconformismo, disponibilidade e generosidade" do trabalho do arquiteto que morreu em 2019, aos 66 anos.

O júri, presidido pelo professor Sergio Fernandez, foi composto por Egas José Vieira, que partilhou o ateliê Contemporânea com Manuel Graça Dias, e ainda pelos arquitetos Sofia Isidoro, por indicação do Ministério da Cultura, Ana Vaz Milheiro, da Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte, e Inês Vieira da Silva, por indicação da Ordem.

O prémio é entregue hoje, às 17:30, no LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, um projeto de recuperação assinado pelo ateliê de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira.

DESPORTO

O Benfica vai tentar no Estádio da Luz abrir caminho para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, no duelo com o Inter Milão, da primeira mão dos quartos de final da prova.

Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era 'Champions'.

O Benfica defronta em Lisboa o 'carrasco' do FC Porto na competição, dias depois de ter precisamente perdido com os 'dragões' em casa (2-1), para a I Liga, naquela foi a segunda derrota da equipa de Roger Schmidt em toda a temporada, a primeira no Estádio da Luz.

O atual líder do campeonato português, dentro do grupo dos habituais titulares, não vai poder contar com o lateral dinamarquês Bah, que se lesionou precisamente frente ao FC Porto, e com o central argentino Otamendi, castigado.

O Benfica nunca ultrapassou os quartos de final desde que, em 1992/93, a Liga dos Campeões substituiu a Taça dos Campeões, tendo agora pela frente a sexta oportunidade, depois de em 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22 ter sido eliminado.

O Inter Milão, campeão italiano em 2020/21 e 'vice' em 2021/22, é o atual quinto classificado da Serie A, numa temporada em que tem desiludido a nível interno.

O encontro está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

INTERNACIONAL

O Presidente norte-americano, Joe Biden, chega hoje a Belfast para assinalar "o tremendo progresso" desde a assinatura do Acordo de paz da Sexta-feira Santa na Irlanda do Norte, há 25 anos sob mediação de Washington.

O acordo pôs fim ao conflito sangrento entre os partidários da manutenção do território no Reino Unido (protestantes unionistas) e os defensores da reunificação das duas Irlandas (católicos republicanos) que causou cerca de 3.500 mortos e 40.000 feridos.

O chefe de Estado norte-americano -- que chega um dia depois da data do aniversário, 10 de abril -- indicou que esta visita pretende também sublinhar a prontidão dos Estados Unidos para apoiar o potencial económico da Irlanda do Norte.

O último Presidente dos Estados Unidos a visitar Belfast foi Barack Obama, em 2013.

Joe Biden, que é de ascendência irlandesa, seguirá depois para a República da Irlanda, onde ficará até 14 de abril.

PAÍS

O Tribunal de Aveiro começa hoje a julgar quatro pessoas suspeitas de terem desviado 2,6 milhões de euros de subsídios destinados a uma empresa de betão com sede em Oliveira do Bairro.

Os arguidos estão acusados dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou de subvenção, branqueamento de capitais e de insolvência dolosa.

A sociedade, que terá sido constituída apenas com o propósito de se candidatar e receber os incentivos, também é arguida e está acusada de um crime de fraude na obtenção de subsídio ou de subvenção e um crime de branqueamento de capitais.

Entre 2011 e 2013, os arguidos, agindo enquanto representantes legais de um grupo de empresas do ramo de fabricação de artefactos em betão, sedeadas no município de Oliveira do Bairro, "formularam o desígnio de obterem para si e para as suas sociedades benefício económico, através de candidaturas a programas de apoio financeiro do IAPMEI".

A acusação sustenta que os incentivos pagos à sociedade arguida, que foi declarada insolvente em 2013, circularam entre as contas bancárias das sociedades envolvidas, detidas pelos arguidos.

POLÍTICA

O primeiro-ministro inicia uma visita de dois dias à Correia do Sul para procurar reforçar a cooperação política, científica e empresarial com um país que é a décima economia do mundo.

António Costa chega a meio da manhã a Seul acompanhado pelos ministros da Economia, António Costa Silva, da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e das Infraestruturas, João Galamba, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

A visita tem como objetivo "reforçar e aprofundar os laços político-diplomáticos e também económicos entre os dois países", numa altura em que passam 23 anos desde a última visita de um primeiro-ministro português à Coreia do Sul, António Guterres", segundo o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Em declarações à Lusa antes de partir, António Costa defendeu que Portugal precisa de reforçar e reorganizar as suas cadeias de valor face à atual instabilidade internacional, assinalando que as empresas sul-coreanas podem ser importantes parceiras, designadamente nas energias renováveis e semicondutores

SOCIEDADE

O debate instrutório do processo BES/GES arranca hoje, no tribunal de Monsanto, em Lisboa, cerca de um ano após o início da fase de instrução e quase três anos depois de ser conhecida a acusação do Ministério Público (MP).

Em julho de 2020, a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) traduziu-se na acusação a 25 arguidos (18 pessoas e sete empresas), entre os quais o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado. Foram imputados 65 crimes ao ex-banqueiro, nomeadamente associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada, branqueamento, infidelidade e manipulação de mercado.

A primeira sessão para ouvir testemunhas no âmbito da instrução ocorreu apenas em 26 de abril de 2022, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), na sequência de dois adiamentos devido a problemas de saúde do juiz Ivo Rosa, e contava já com 29 arguidos (23 pessoas e seis empresas).

Agora, estão em causa 26 arguidos (22 pessoas e quatro empresas), sobre os quais MP e defesas vão fazer as suas alegações para uma eventual ida a julgamento.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro. Segundo o MP, cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.

***

O julgamento, por tribunal de júri, dos dois militares acusados da morte do agente da PSP Fábio Guerra, em março de 2022, à porta de uma discoteca da capital, começa hoje no Campus de Justiça, em Lisboa.

Em setembro passado, o Ministério Público (MP) acusou os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples.

O agente Fábio Guerra, de 26 anos, morreu a 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara.