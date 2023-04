PJ detém homem suspeito de rapto e violação de menor

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria dos crimes de rapto, violação e pornografia que visaram um menor, atualmente com 13 anos de idade, ocorridos no passado dia 28 do corrente mês, em Vila do Conde, comunicou hoje a entidade policial.

Assim, conta, "no dia em causa, pela manhã, o arguido abordou o menor nas imediações do estabelecimento de ensino que este frequenta na referida cidade, sendo que, através de astúcia, convenceu-o a entrar na sua viatura seguindo para parte incerta". E acrescenta: "De seguida, o arguido, usando uma réplica de arma de fogo para intimidar a vítima, conduziu-a para um local fechado onde a submeteu a diversas práticas sexuais abusivas, que registou em fotografia e vídeo."

O comunicado continua: "Manteve a vítima privada da liberdade ambulatória por um período não inferior a quatro horas, culminando com a sua libertação junto à residência desta com a ameaça de que se revelasse a alguém o mataria."

Da investigação, "conseguiu-se apurar, ainda, que o mesmo arguido terá cometido factos idênticos no passado dia 9 de Fevereiro, na Póvoa de Varzim, que vitimaram um menor de 12 anos de idade".

Perante estes factos, "o detido, de 39 anos de idade, com extensos antecedentes criminais por crimes violentos e encontrando-se em liberdade condicional, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva", conclui a PJ.