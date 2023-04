Tiago Berenguer conquista Open da Chéquia

O jovem madeirense Tiago Berenguer voltou a festejar a conquista de mais um troféu internacional de badminton, desta feita na Chéquia.

A competir no Oliver Czech U17 International 2023 (Open Internacional da Chéquia de sub-17) o atleta do Club Sports Madeira foi a grande figura da prova de singulares.

Hoje, na cidade de Český Krumlov o cabeça de série n.º 1 do torneio, começou por vencer nas meias-finais o atleta da 'casa', o checo Marek Cepela por 21-14 e 21-11.

Já na grande final e perante o n.º 2 do torneio, o romeno Luca-Stefan Pandele, Tiago Berenguer travou um forte duelo pela conquista do ouro, tendo conseguido após quase uma hora de encontro e pelos parciais de 21-10, 19-21 e 21-16.

Para além da conquista do troféu na variante de singulares, o actual n.º 2 do ranking europeu de sub-17 veio ainda a subir ao pódio, na prova de pares mistos. Fazendo dupla com a sua colega de clube Leonor Ribeiro, a dupla madeirense veio a ficar pelas meias-finais, conquistando assim a medalha de bronze.

Na luta pelo passaporte para a final Tiago e Leonor perderam diante dos romenos Luca-Stefan Pandele e Denisa-Maria pelos parciais 17-21 e 16-21.