Salvamento Marítimo resgata 47 migrantes perto da ilha de Lanzarote

As autoridade de Salvamento Marítimo resgataram nas últimas horas 47 migrantes, 20 dos quais possíveis menores, de uma embarcação localizada a 30 quilómetros da costa da ilha de Lanzarote, Grande Canária.

O Centro de Resgate de Las Palmas, Grande Canária, foi alertado hoje para a presença da embarcação, tendo-se deslocado para o local um helicóptero Helimer 205 e o navio de salvamento Guardamar Polimnia.

Foto DR/Salvamento Maritimo, Twitter

A tripulação do navio conseguiu resgatar as 47 pessoas que estavam neste barco de seis metros de comprimento, que estava com o motor parado quando foi socorrido.

Os 47 ocupantes da embarcação, todos de origem norte-africana, desembarcaram depois no cais de La Cebolla, em Arrecife, seis dos quais foram levados para o hospital da ilha por apresentarem ferimentos ligeiros nas pernas.