Milhares manifestaram-se na Geórgia contra lei controversa

Milhares de pessoas manifestaram-se esta terça-feira na Geórgia contra um polémico projeto de lei sobre "agentes estrangeiros", denunciado pela oposição como uma ferramenta de intimidação contra os 'media' e organizações não-governamentais (ONG).

A polícia utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes que se reuniram do lado de fora do Parlamento, depois dos deputados terem aprovado o projeto de lei em primeira leitura, de acordo com imagens da estão independente Pireli TV.

Durante a manifestação amplamente pacífica, pelo menos um manifestante atirou um 'cocktail molotov' contra um cordão da polícia de choque, segundo a mesma fonte.

Os manifestantes protestavam contra esta lei, que prevê que organizações que recebam mais de 20% dos seus financiamentos do exterior se registem como "agentes estrangeiros", sob pena de multas.

Este texto relembra uma lei similar adotada na Rússia em 2012 e que o Kremlin tem amplamente utilizado para reprimir os órgãos de comunicação social, organizações de oposição ou simples vozes críticas.

A Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, referiu, em declarações às televisões, que está "ao lado" dos manifestantes.

"A Geórgia livre vê o seu futuro na Europa e não vai deixar que ninguém lhe roube esse futuro", sublinhou, pedindo ainda que a lei seja "revogada" e prometendo veta-la.

No entanto, este veto pode ser superado pelo partido no poder, que controla mais de metade das cadeiras no Parlamento.

A Geórgia, uma pequena ex-república soviética no Cáucaso, tem ambições de ingressar na UE e na NATO, mas várias medidas do Governo lançaram recentemente uma sombra sobre estas aspirações e levantaram dúvidas sobre os seus laços com o Kremlin.

A Embaixada dos EUA na Geórgia denunciou na terça-feira a lei aprovada em primeira leitura, dizendo que foi um "dia sombrio para a democracia georgiana".

"A adoção pelo Parlamento destas leis inspiradas no Kremlin é incompatível com o claro desejo do povo georgiano de se integrar à Europa e se desenvolver democraticamente", destacou esta embaixada na rede social Facebook.

"A procura por estas leis prejudicará o relacionamento da Geórgia os com seus parceiros estratégicos", salientou ainda, embora os Estados Unidos também tenham uma lei de "agentes estrangeiros".