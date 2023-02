Sucesso da primeira edição de formação para dirigentes de IPSS dita nova edição em Abril

Terminou, hoje, a formação no âmbito do programa ‘Gestão e Organização para dirigentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região Autónoma da Madeira’, organizado em parceria com a entidade formadora ‘ENTRAJUDA – Apoio a Instituições de Solidariedade Social’.

Dado o sucesso desta primeira edição, que contou com a participação de 34 dirigentes de IPSS, a segunda edição já tem data prevista para 17 de Abril, com encerramento agendado para 5 de Junho. Já estão inscritos 20 dirigentes de IPSS.

Segundo nota de imprensa enviada às redacções, a formação, que teve a duração total de 30 horas e foi dividida por duas turmas, despertou um forte interesse por parte dos participantes.

A cerimónia de entrega de certificados decorreu no Salão Nobre do Governo Regional e contou com a intervenção da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, do coordenador da área de formação, Joaquim Brito Rocha, e da Presidente da associação ENTRAJUDA, Isabel Jonet, via plataforma de comunicação on-line Teams.

Rita Andrade revelou “enorme satisfação”, salientando o “verdadeiro trabalho em rede” e a “resposta muito positiva” por parte dos dirigentes das IPSS, que aproveitaram esta oportunidade para adquirir conhecimentos ligados a áreas como: Planeamento e Gestão Estratégica, Prestação de Contas, Marketing e Social Media e Liderança e Estruturação de Equipas.

A governante endereçou ainda uma palavra de agradecimento à Associação ENTRAJUDA, tendo ficado estabelecido o compromisso que o programa de formação terá continuidade nos mesmos moldes, já em abril.