Paulo Raimundo pela primeira vez na Madeira

Paulo Raimundo está primeira vez na Madeira desde que foi eleito secretário-geral do PCP e, hoje, irá discursar no XI Congresso Regional do partido, que está a decorrer, desde ontem, no Hotel Meliá Madeira Mare.

O secretário-geral do PCP vem à Região num ano importante para o PCP Madeira, que irá eleger os órgãos de direcção para os próximos quatro anos.

Sobre a liderança da estrutura regional, de recordar que o coordenador do partido, Edgar Silva, disse em entrevista ao DIÁRIO que ainda não sabia se iria continuar no cargo que ocupa há 24 anos.

Ainda não sei. Essa é uma decisão que caberá ao Congresso. É uma das questões que estarão em análise. Está tudo em aberto em relação à direcção. Eu penso que na direcção acabarei por estar. A direcção deverá ser constituída por 33 a 35 membros e há uma proposta da actual direcção para eu a integrar. Agora, se serei ou não coordenador, isso não tenho ainda essa noção, porque é uma decisão que caberá ao Congresso”. Edgar Silva

Ontem, primeiro dia do XI Congresso Regional, o PCP Madeira reforçou que o grande objectivo do partido para as eleições legislativas regionais deste ano era reconquistar um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa.

Hoje, a partir das 10 horas, está prevista a 4.ª sessão do congresso. O encerramento, agendado para as 12 horas, estará alargado aos convidados institucionais, no qual serão votados os documentos de resolução política e apresentados os novos órgãos de direcção do PCP na Região Autónoma da Madeira e a correspondente composição nominal.

O secretário-geral do PCP discursará na sessão de encerramento e abordará o quadro político, assim como as linhas de fundo da intervenção política do partido.

Eleito por unanimidade a 12 de Novembro, em reunião do Comité Central comunista, Paulo Raimundo sucedeu a Jerónimo de Sousa, que esteve 18 anos na linha da frente do Partido Comunista Português e que abandonou o cargo por razões de saúde.

Na altura, no seu primeiro discurso enquanto secretário-geral, na Conferência Nacional, deixou um recado àqueles que anseiam pelo fim do partido.

Há quem salive e desespere pelo fim do PCP. Pois daqui fica o conselho, esperem sentados. Porque um partido assim e como aqui se reafirmou na conferência, a única coisa a que está condenado é a crescer e a alargar a sua influência." Paulo Raimundo

O XI Congresso Regional reúne cerca de 150 militantes e 50 convidados.

Outros assuntos que marcam a agenda deste domingo:

Às 9 horas realiza-se a 'XLVI ESTAFETA Câmara de Lobos/Funchal', que motivou alterações ao trânsito, na Estrada Monumental, Rua Saint Helier, Rua Simplício dos Passos Gouveia, Largo António Nobre, Rua Carvalho Araújo, Avenida Sá Carneiro e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul).

Já pelas 10 horas, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses assinala o seu 173.º aniversário, com um jogo de futebol, no Campo de Futebol do Monte, seguido de um almoço convívio com sócios, familiares e simpatizantes, na sede da banda.

Também às 10 horas, o PS-Madeira apresenta a Secção da Diáspora e das Comunidades, com a presença de Sérgio Gonçalves, Gonçalo Aguiar e Paulo Cafôfo, na sede do partido, à Rua da Alfândega.

A Fnac, que assinala 25 anos, recebe o evento infantil 'Hora do Conto com as Amigas da Pequenada', pelas 11h30, no Madeira Shopping.

Às 14 horas, o B. SAD defronta do Nacional da II Liga, no Estádio do Jamor.

O AD Machico joga frente ao Rebordosa para o Campeonato de Portugal, pelas 15 horas, no Estádio de Machico.

Também às 15 horas, há para ver o jogo entre o AD Camacha e o Alpendorada para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha.

O Marítimo B tem como rival o Guarda para o Campeonato de Portugal, num jogo que se realiza, às 15 horas, no Estádio da Imaculada Conceição.

Pelas 16 horas, o CS Madeira joga contra o Benfica da I Divisão Nacional de Andebol Feminino, no Pavilhão da B. Perestrelo.

A Francisco Franco defronta o AD Vagos da Liga Feminina de Basquetebol, às 17 horas, no Pavilhão da Francisco Franco.

Há para ver e ouvir, também pelas 17 horas, o Concerto de Música de Câmara e Combo Jazz, designado 'United by Arts III', no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Fevereiro:

1605 -- A oficina de impressão de Jorge Rodrigues obtém licença para publicar em Lisboa "O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de la Mancha", de Miguel de Cervantes.

1802 - Nasce o escritor francês Victor Hugo, autor de "Os Miseráveis".

1821 - Golpe de Estado no Rio de Janeiro. Por pressão de D. Pedro, D. João VI é obrigado a jurar as bases da futura Constituição, resultante da Revolução Liberal de 1820.

1883 -- Morre, com 56 anos, o pintor português Miguel Angelo Lupi.

1884 - É assinado o Tratado do Zaire entre Portugal e Reino Unido sobre as fronteiras em África.

1885 - É assinada a Ata Final da Conferência de Berlim, que partilha a África entre as potências europeias.

1892 - O ministro das Finanças português, o historiador Oliveira Martins, apresenta a proposta de Lei de Salvação Pública.

1897 - É criado o Grande Oriente de Portugal, cisão do Grande Oriente Lusitano Unido.

1909 -- João José Pires é eleito primeiro presidente do Benfica.

1912 -- Brito Camacho funda o Partido Unionista.

1915 -- Fundação do Sporting Clube de Tomar, primeira filial do Sporting Clube de Portugal.

1916 - Estreia-se, em Lisboa, a peça "A Maluquinha de Arroios", de André Brun.

1917 - Restrições económicas no contexto da Grande Guerra 1914-1918. A iluminação pública é racionada em Lisboa.

1929 -- Morre, aos 55 anos, o poeta português Augusto Gil.

1936 -- Nasce José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa, em Alvorninha (Caldas da Rainha).

1952 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, anuncia a produção da primeira bomba atómica britânica.

1971 - Morre, com 67 anos, o ator francês Fernandel, pseudónimo de Fernand-joseph-désiré Contandin, célebre pelas interpretações de Don Camilo, nas adaptações dos contos irónicos de Giovanni Guareschi.

1975 - É publicada a Lei de Imprensa portuguesa.

- É constituída a Comissão Nacional de Eleições.

- O Governo português aprova a Lei do Arrendamento Rural, que enquadra a Reforma Agrária.

1976 - É assinado, em Lisboa, o segundo pacto Movimento das Forças Armadas-Partidos.

1980 -- Morre, com 72 anos, Ahmed Shukeiri, fundador e primeiro Presidente da Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1991 - Guerra do Golfo. Saddam Hussein anuncia a retirada da cidade do Kuwait, sete meses após o início da crise.

1993 -- É aprovada a construção da barragem do Alqueva, no Alentejo.

- Atentado terrorista às torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Explode um carro armadilhado numa das caves.

1994 - É inaugurada a iniciativa Lisboa - Capital Europeia da Cultura 94.

1996 - O filme "Sensibilidade e Bom Senso", de Ang Lee, conquista o Urso de Ouro do Festival de Berlim.

1997 - Conferência Mundial sobre Trabalho Infantil em Amesterdão, Holanda.

2001 -- É assinado o Tratado de Nice da União Europeia, que reforma as instituições comunitárias e permite o alargamento a Leste.

2003 - O Ministério da Agricultura português encontra uma substância cancerígena proibida, o nitrofurano, em amostras de carne de aves.

2004 - Os EUA levantam o embargo à Líbia, após 23 anos de sanções, e autorizam a abertura de uma secção de interesses líbios, nos EUA.

- Morre, com 47 anos, o Presidente da Macedónia Boris Trajkovski, num acidente de avião no sul da Bósnia.

2005 -- Morre, com 61 anos, Jef Raskin, engenheiro norte-americano, cofundador da Apple Computers, com Steve Jobs.

- Israel suspende a transferência de poderes de segurança para as forças palestinianas, na Cisjordânia, e exclui a Jihad Islâmica do acordo de tréguas.

2006 - Gripe das aves. A presença do vírus H5N1 é confirmada na Suíça.

- A Rússia aprova a lei antiterrorista que permite abater aviões de passageiros sequestrados, afundar embarcações ou destruir veículos civis que sirvam atentados.

- Rússia e Irão chegam a acordo de princípio para enriquecimento de urânio das centrais nucleares.

2007 -- O Tribunal da ONU iliba a Sérvia de genocídio na Bósnia. O Tribunal Internacional de Justiça, a mais alta instância judicial das Nações Unidas, considera que a Sérvia não pode ser responsabilizada diretamente pelo genocídio na Bósnia, durante a guerra de 1992-1995, não havendo lugar a indemnizações, como Sarajevo exigia. Trata-se do primeiro caso em que um Estado foi julgado por genocídio.

2008 - A Índia ensaia com sucesso o lançamento de um míssil com capacidade nuclear a partir de uma plataforma submarina, anuncia o Ministério da Defesa indiano.

- É inaugurado o "Banco Mundial de Sementes", situado dentro de uma montanha gelada, no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, e criado para proteger milhões de sementes alimentares a fim de preservar a diversidade vegetal mundial, ameaçada pelas catástrofes naturais, guerras e as alterações climáticas.

- Morre, com 71 anos, o general israelita reformado Dan Shomron, comandante da famosa operação de resgate Entebe e Chefe do Estado-maior do Exército entre 1987 e 1991, durante a primeira intifada.

- Morre, com 49 anos, o luso-americano Mike Plowden, antigo atleta e treinador de basquetebol, considerado uma das maiores estrelas das décadas de 80 e 90, tendo mesmo representado a seleção nacional de basquetebol por 61 vezes.

- Morre, com 60 anos, o baterista norte-americano Buddy Miles, que colaborou com Jimi Hendrix e Carlos Santana.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei impondo que os crimes de abuso, exploração sexual de crianças e de violência doméstica não sejam apagados do registo criminal até 20 anos depois da extinção das penas.

2010 - A tempestade "Xynthia", assim designada pelos meteorologistas europeus, provoca prejuízos, danos materiais e mata dezenas de pessoas na Europa, sobretudo em França, onde as regiões de Vendee e Charente-Maritime são as mais afetadas.

- Morre, aos 87 anos, Bernarr Coutaz, presidente da editora francesa Harmonia Mundi, a maior "independente" a nível mundial, pioneira na revelação de música étnica e de repertórios pré-românticos da música erudita de tradição europeia, como as Cantigas de Amigo de D. Diniz.

2011 - O principal suspeito do desaparecimento de Rui Pedro, há 13 anos, é acusado do crime de rapto, mas esta acusação não permite saber o que aconteceu ao jovem nem se este está vivo ou morto.

- A capitã Patrícia Almeida, 27 anos, e a cabo Teresa Carvalho, de 39, oficializam o primeiro casamento gay da história da GNR. As duas militares formalizaram a união numa conservatória do Registo Civil de Lisboa.

2014 - Os 85 quadros de Miró do antigo Banco Português de Negócios regressam a Lisboa e são depositados num cofre-forte da Caixa Geral de Depósitos.

- Arseni Iatseniuk é designado, também pelo parlamento, primeiro-ministro do governo de transição da Ucrânia. Moscovo contesta a legitimidade do novo poder. Confrontos entre manifestantes pró e anti-russos em Simferopol, capital da Crimeia.

- Morre, aos 66 anos, Paco de Lucía, guitarrista de flamenco.

2016 - O ítalo-suíço Gianni Infantino é eleito presidente da FIFA, organismo que tutela o futebol mundial, ao vencer as eleições à segunda volta, sucedendo ao suíço Joseph Blatter.

2017 - Um veículo avança sobre uma multidão que assistia a um desfile em Nova Orleães, nos EUA, e causa dezenas de feridos.

- O ciclista português Rui Costa, campeão do mundo em 2013, ganha a Volta a Abu Dhabi.

- O ciclista espanhol Carlos Barbero vence a Volta ao Alentejo e torna-se o primeiro bicampeão nesta prova.

2018 -- Morre, aos 93 anos, o coronel João Varela Gomes, um dos militares mais ativos politicamente antes e depois do 25 de abril.

2020 -- O Brasil confirma o primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, regressado recentemente do norte de Itália. É o primeiro caso na América do Sul.

- Vários países confirmam os primeiros casos de covid-19, entre os quais Grécia, Macedónia do Norte, Geórgia e Paquistão.

- A portuguesa Maria Martins conquista a medalha de bronze na disciplina de scratch no campeonato do Mundo de ciclismo de pista, no primeiro dia de prova em Berlim.

2021 - O Supremo Tribunal de Justiça confirma condenação do antigo presidente do BPP, João Rendeiro, a cinco anos e oito meses de prisão efetiva por crimes de falsidade informática.

- Morre, aos 32 anos, Alfredo Quintana, luso-cubano, guarda-redes de andebol que, ao serviço do FC do Porto, se sagrou seis vezes campeão nacional.

A liberdade é uma cidade imensa da qual todos somos concidadãos". Victor Hugo (1802-85), escritor francês, na carta de felicitação a Portugal pela abolição da pena de morte

Este é o quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam 308 dias para o termo de 2023.