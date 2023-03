Região mantém comparticipação de medicamentos a beneficiários da GNR, PSP e ADM

A Região vai manter a comparticipação de medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários dos subsistemas de saúde da GNR, da PSP e militares (ADM), conforme decidido, na passada quinta-feira, em Conselho de Governo.

Este apoio assenta num novo protocolo de cooperação entre a Região Autónoma da Madeira, o IASAÚDE, IP-RAM e a ANF - Associação Nacional das Farmácias.

Desta forma, o Governo Regional, através das estruturas por si tuteladas, garante o adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado, no preço dos medicamentos e produtos de saúde dispensados aos beneficiários dos subsistemas referidos, nas farmácias da Região.

Desde 2019 que esta comparticipação é assegurada pelo Executivo madeirense aos beneficiários residentes na Região, à semelhança do que acontece com os utentes do Serviço Regional de Saúde. "Desde então, o valor da comparticipação já ultrapassou os 930 mil euros", refere a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em nota enviada à comunicação social.