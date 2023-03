Suíça prepara novas negociações com a União Europeia

A Suíça começou a preparar novas negociações para um acordo de cooperação com a União Europeia (UE), dois anos depois de ter posto fim às conversações.

O governo federal pediu hoje aos ministérios que comecem a trabalhar num mandato para as negociações com a UE até final de junho, indicando que após oito sessões de discussão e dezanove discussões técnicas entre as delegações suíça e europeia, as duas partes chegaram "a um bom entendimento".

As próximas negociações exploratórias estão marcadas para 20 de abril em Bruxelas e as negociações técnicas com a União Europeia continuam todas as semanas, afirmou o governo.

A Suíça decidiu encerrar as negociações para um acordo de cooperação com a UE em maio de 2021.

As relações entre o bloco europeu e a Suíça regem-se por vários acordos e durante mais de uma década, avançaram várias discussões para chegar a um acordo global pare regular as relações.

As negociações chegaram a um impasse quando a União Europeia recusou ceder às exigências suíças em matérias como ajuda estatal, proteção salarial e liberdade de circulação.

Desde então, o país tem tentado estabelecer um terreno comum com Bruxelas através de negociações exploratórias.