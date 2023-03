CMF promove curso de Suporte Básico de Vida com DAE para profissionais de turismo

No enquadramento do Programa de Desfibrilhação Automática da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que já dotou 23 espaços de acesso público, de postos certificados com Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE), a autarquia, através do Serviço Municipal de Protecção Civil e Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, realiza, hoje e amanhã, um curso de Suporte Básico de Vida com desfibriladores automáticos externos destinado a 20 profissionais de turismo.

Esta manhã, na abertura das Jornadas Técnicas ‘Risco e Liderança- como organizar e guiar atividades em ambiente natural’, que decorre na reitoria da Universidade da Madeira, o vereador com o pelouro da Protecção Civil e dos Bombeiros, Bruno Pereira, afirmou que os profissionais de turismo assumem um papel fundamental como “parceiros de um destino seguro”, tendo em conta a procura, cada vez mais, pelo turismo na natureza.

A CMF já formou mais de 300 pessoas que ficaram habilitadas a ministrar cuidados de Suporte Básico de Vida e a operarem com DAE.

Bruno Pereira defende uma “cidade segura” tanto para os munícipes, como para quem cá trabalha ou nos visita, sublinhado que a formação diversificada (análise de risco, como prestar e solicitar socorro) é fundamental na resposta às situações de urgência.

Para além da componente teórica, amanhã os formandos participam num exercício de socorro em montanha na Zona da Casa do Burro.

No evento, os Serviços do Parque Ecológico do Funchal irão também apresentar o Plano de Intervenção Interno do Parque, cuja elaboração foi coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

A iniciativa encerra a programação ‘Março Mês da Proteção Civil’- 2023, promovida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal.