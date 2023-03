Relações UE-China estarão no centro do discurso Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, faz hoje um discurso sobre as relações entre a União Europeia (UE) e a China, nas vésperas de uma viagem ao país asiático que fará na companhia de Emmanuel Macron.

O chefe de Estado francês e a líder do executivo comunitário vão viajar para a China na primeira semana de abril (entre 05 a 08 de abril) para trabalhar com o líder chinês, Xi Jinping, "no sentido de um regresso à paz" na Ucrânia.

"Tentar trazer a China para o nosso lado, para fazer pressão sobre a Rússia, para que não use as armas químicas e nucleares, mas também para fazer tudo para deter o conflito e voltar à mesa de negociações", afirmou, na passada sexta-feira, Macron ao anunciar os objetivos da deslocação.

Na quarta-feira, num debate no Parlamento Europeu, Von der Leyen exortou a UE a agir contra o domínio da China na produção de tecnologias limpas.

A viagem de Macron e de Von der Leyen foi anunciada dias depois de o líder chinês ter estado em Moscovo durante três dias, em visita oficial, reunindo-se várias vezes com o homólogo russo, Vladimir Putin.

No final dessa deslocação, Putin afirmou concordar com o plano de paz de 12 pontos proposto por Pequim face à invasão da Ucrânia pela Rússia, com o Kremlin a acusar posteriormente o Ocidente de impedir uma solução para o conflito ao opor-se ao plano chinês.