A Apple goza de uma relação "simbiótica" com a China, disse hoje o chefe da empresa, Tim Cook, em visita ao país para participar no Fórum de Desenvolvimento da China.

"É uma espécie de relação simbiótica da qual penso que ambos beneficiamos", disse Cook numa entrevista sobre o papel da tecnologia na educação, quando participa num evento no Fórum de Desenvolvimento da China, patrocinado pelo Estado que contou com a presença de altos funcionários governamentais e líderes empresariais.

"A Apple e a China cresceram juntas", acrescentou.

As observações de Tim Cook surgem quando a Apple, a maior empresa do mundo por capitalização bolsista, procura transferir as operações de fabrico para fora da China.

As vendas de produtos Apple foram prejudicadas em 2022 por limitações da produção nas fábricas devido à chamada política "Covid zero" da China.

Os controlos americanos sobre as exportações de componentes de alta tecnologia também ameaçam a cadeia de fornecimento da Apple, assunto que Cook não abordou.

O chefe da Apple salientou a necessidade de colmatar o fosso educacional entre as escolas urbanas e rurais e também encorajou os jovens a aprender programação e a desenvolver capacidades de pensamento crítico.

Cook prometeu aumentar as despesas da Apple no seu programa de educação na China rural para 100 milhões de yuan (13,5 milhões de euros).

O chefe da Apple visitou uma loja da Apple no centro de Pequim na sexta-feira e tirou uma 'selfie' com a cantora Huang Ling que se tornou viral nas redes sociais chinesas.