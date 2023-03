Mikados na Epopeia Casa de Tecidos

Mikado era um termo japonês que significava “Imperador”, na Idade Média. Hoje, este tecido reflecte a elegância que o próprio nome indica. O Mikado é feito através de um tratamento específico da seda, também ele originário do Japão. O seu acabamento luminoso e caimento são ideais para a confecção de vestidos bem estruturados, ao mesmo tempo que é facilmente maleável, permite que se apliquem diferentes moldes, entre eles o corte de sereia (junto ao corpo), modelo princesa ou evasê. É ideal para os vestidos de noiva, mas não só, combina perfeitamente com calças, corpetes, blazers, saias, vestidos e macacões. No que se refere à ocasião, pode ser utilizado em festas (de dia ou noite), e casual chic.

Outras características deste material são a sua durabilidade e alta qualidade, resistência à lavagem, é um excelente acabamento das peças.

Na Epopeia Casa de Tecidos pode encontrar este tecido em diferentes cores, com diversos padrões, ou até mesmo lisos; ideais para a estação que acaba de começar. Visite a Epopeia Casa de Tecidos e crie um guarda-roupa único.

