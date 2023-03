Georgette na Epopeia Casa de Tecidos

Georgette é um tecido translúcido, leve e com acabamento translúcido. Originalmente feito de seda, a tecelagem é feita com fios torcidos, dando-lhe uma superfície levemente enrugada tão característica.Introduzido pela primeira vez na França no início do século XX.

A leveza deste tecido permite que seja utilizado com maior frequência em roupas soltas e fluidas. Podemos encontrar este tecido em cores e estampas sólidas, pode ser usado em blusas, vestidos, vestidos de noite e enfeites, além disso podem servir na decoração da casa, como em cortinas, enfeites de mesas e fronhas.

Na Epopeia Casa de Tecidos pode encontrar este tecido em diferentes cores, com diversos padrões, ou até mesmo lisos; ideais para esta estação do ano. Visite a Epopeia Casa de Tecidos e crie um guarda-roupa único.

