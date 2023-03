Ventura pede Orçamento Rectificativo para o País com urgência

A expectativa de um Orçamento Rectificativo apontada pelo Governo Regional da Madeira face às medidas de apoio que foram recentemente anunciadas pelo Governo da República, colhe o apoio do líder do Chega. André Ventura diz mesmo que a possibilidade de Orçamento Rectificativo “é exemplo que o Governo Nacional deve seguir”. Avisa que “estamos com muito pouco tempo para resolver problemas fundamentais”, referindo-se em particular à questão do preço dos alimentos, da luta dos professores e dos recorrentes constrangimentos na área da saúde, para afirmar que “precisamos de um Orçamento Rectificativo nacional”.

Avisa por isso o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que já “está com muito pouco tempo para o fazer. Nós temos que chegar a uma solução rápida que não permita continuar a degradar o ambiente nacional como está a acontecer”, apontando os exemplos das recorrentes greves que deixam vários serviços paralisados, em especial na Saúde e na Educação, para “instar o governo” de António Costa a avançar de imediato para um Orçamento Rectificativo, sob pena, “se não o fizermos, estamos a caminho do desastre”, antevê. Garante que esta antevisão não é ser fatalista nem pessimista, mas a realidade de um País onde o governo “aparentemente continua a fingir que negoceia, sem fazer nada”, critica.

Concluiu que não fazer um Orçamento Rectificativo no imediato “é adiar problemas que vão aumentar a conflitualidade. Nós arriscamo-nos a ficar nos próximos meses em Portugal pior do que no tempo da troika. Com conflitos, com manifestações e com greves. Está nas mãos de António Costa querer resolver isto”, que diz só ser possível com um Orçamento Rectificativo.