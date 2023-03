O professor engenheiro António Reis, responsável por muitas obras públicas na Região, nomeadamente as pontes de João Gomes e dos Socorridos, é um dos homenageados na cerimónia do Dia Regional do Engenheiro - juntamente com a professora engenheira Ana Teresa Freitas - discorda daqueles que colocam a profissão acima de tudo. "Vivo da profissão mas não vivo para a profissão" é o lema deste consagrado engenheiro madeirense, agora na reforma. Perante uma vasta plateia de engenheiros, é não só, assumiu que "a profissão é fundamental, mas não é tudo. Não esgota" declarou, depois de assumir que acima da profissão deve estar a família.

Confessou que depois de um primeiro ano não muito bem sucedido no Ensino Superior, em Lisboa, chegou a ponderar não seguir engenharia. Acabou por se manter no curso que o notabilizou.

Das muitas 'estórias' recordadas, o responsável por um quase infindável número de pontes e viadutos, entre outras obras especais, fez saber que foi na Suíça que deu a última aula.

O professor António Reis lamentou ainda a pouca notoriedade que é dada aos engenheiros em geral, mas sobretudo que as pontes mais difíceis de fazer sejam as pontes entre as pessoas.