Kiev acusa Rússia de querer alargar guerra com incidente de 'drone'

A Ucrânia acusou hoje a Rússia de tentar "alargar a guerra" e incluir outras partes ao fazer colidir um avião de combate russo com um 'drone' norte-americano que acabou por se autodestruir no Mar Negro.

"O incidente com o drone americano MQ-9 Reaper, causado pela Rússia no Mar Negro é um sinal de [que o Presidente russo, Vladimir] Putin está pronto para expandir a zona de conflito e envolver outras partes", afirmou o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, numa mensagem hoje divulgada através da rede social Twitter.

Na terça-feira, a NATO informou os aliados sobre o "incidente", classificado pela Casa Branca como "ato irrefletido" que, no entanto, levou Washington a convocar o embaixador russo em Washington.

Numa mensagem hoje publicada, o embaixador, Anatoli Antonov, pediu a Washington que termine com os voos hostis perto da fronteira russa, referindo que a Rússia considera "claramente hostis todas as ações com recurso a armamento norte-americano" junto das fronteiras russas.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os caças russos não utilizaram armas nem provocaram a queda do 'drone' norte-americano.

Já o comandante das Forças Aéreas norte-americanas na Europa, James Hecker, adiantou que o 'drone' MQ-9 "estava a realizar operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi intercetado e abalroado por uma aeronave russa, resultando na queda e perda do MQ-9".

O ministério disse que o 'drone' (aparelho aéreo não tripulado) dos Estados Unidos sobrevoava nesse momento uma zona perto da fronteira russa e dirigia-se para uma área considerada exclusiva pelas autoridades russas.

Foi ainda indicado que foram enviados caças para intercetar o 'drone', que se terá despenhado no mar após uma súbita manobra.