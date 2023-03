Encontrou a casa dos seus sonhos na Madeira e começou o processo de tomada de posse? Encontrou um advogado, um credor e está pronto a assinar a escritura com o Notário?

O próximo ponto a considerar é o Seguro de Proprietários de Imóveis. Neste guia, vamos explicar-lhe as opções disponíveis na Madeira, e de como obter cobertura.

Na maioria dos casos, ser-lhe-á exigido um seguro de habitação, bem como um seguro de vida para poder contrair um empréstimo e adquirir a sua nova propriedade. Deixar o seu imóvel aberto a riscos, tais como incêndio ou roubo, pode trazer-lhe sérias implicações financeiras, se não tiver cobertura. Na Madeira, tal como no resto da Europa, existem muitas opções disponíveis para seguros de habitação e de vida, dando-lhe paz de espírito na eventualidade de algum imprevisto. Estas apólices podem cobrir a sua nova casa, e o seu conteúdo.

Seguros de Habitação na Madeira e em Portugal - O básico

O seguro residencial em Portugal e na Madeira não é obrigatório para todos. No entanto, terá de subscrever uma apólice que proporcione o nível mínimo de cobertura se comprar um imóvel e contrair uma hipoteca com um mutuante português.

O Seguro de Casa em Portugal, normalmente¸ é vendido como um produto individual, designado de Seguro de Casa, nele existem três níveis de cobertura disponíveis:

· Cobertura básica - O nível mínimo de cobertura, Seguro de Crédito Hipotecário, que protege o mutuante.

· Cobertura média - O Seguro de Habitação, que protege a sua casa e o seu conteúdo.

· Seguro de Crédito ou Seguro de Vida a Termo, para o proteger a si e à sua família caso não consiga efectuar o pagamento do seu empréstimo.

Como com todos os seguros em Portugal, a ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) regula o seguro de habitação em Portugal.

Companhias de seguros de habitação em Portugal

Existem muitas companhias de seguros em Portugal, e a maioria delas vende seguros de habitação e de conteúdo. Algumas das maiores e mais respeitáveis companhias incluem:

· Ageas

· Allianz

· Fidelidade

· Santander

· Zurique

O seu credor pode também oferecer-lhe um Seguro de Habitação e conteúdo juntamente com o seu empréstimo, que se pode revelar mais barato do que utilizar um fornecedor de terceiros, mas não é obrigado a subscrever uma apólice do seu credor.

Posso segurar a minha propriedade na Madeira com um prestador de seguros do meu país de origem?

Sim, pode utilizar um seguro do estrangeiro na Madeira, mas apenas se a apólice especificar a cobertura noutros países, incluindo Portugal. Existem apólices destinadas a ex-pats que oferecem cobertura global para os seus bens, no entanto, se financiar a sua casa com um empréstimo bancário, devem especificar que a companhia é regulada pela ASF em Portugal.

Seguro de Habitação

O seguro de casa, ou seguro de edifício, conhecido como Seguro de casa na Madeira e em Portugal, divide-se em duas categorias:

· Seguro de Incêndio - este é o nível mínimo de seguro para compradores que financiam a sua compra com um empréstimo. A cobertura inclui danos de incêndio, e a maioria das apólices também cobre inundações, tempestades, e danos eléctricos.

· Seguro Multirriscos (Seguro Multirriscos) - Cobertura alargada e abrangente. Normalmente uma apólice adaptada às necessidades de um indivíduo, pode incluir cobertura de responsabilidade pública, cobertura de conteúdos, protecção jurídica, protecção contra sismos, e o custo de alojamento alternativo no caso da sua casa se tornar inabitável.

Muitas companhias de seguros em Portugal vendem apólices adicionais que o cobrem para riscos específicos. Estes podem incluir o seguro de condomínio para apartamentos e edifícios comunais, e seguro de trabalhadores domiciliários para quem gere um negócio a partir de casa.

Seguros de conteúdo

Se procura uma apólice para segurar os seus bens, Seguro de Conteúdo, Seguro de Conteúdo Doméstico, protege os seus bens móveis de danos e roubos.

Na maioria das apólices, o conteúdo da sua casa é protegido contra danos acidentais e roubo. Estão disponíveis apólices autónomas que podem oferecer mais protecção, por isso verifique o valor da protecção com o seu credor antes de assumir um compromisso.

Se estiver a alugar um imóvel na Madeira antes de comprar, poderá querer subscrever uma apólice separada de conteúdos, a menos que o seu senhorio tenha uma apólice alargada que cubra os pertences dos seus inquilinos.

Se subscrever um seguro de conteúdos em Portugal, pode geralmente escolher o seu nível de cobertura. Os pacotes básicos podem cobrir incêndio, tempestade, e danos eléctricos, bem como roubo. No entanto, preste atenção às exclusões comuns pelas quais poderá ter de pagar um valor adicional. Estas incluem danos devido a negligência, como deixar as torneiras abertas quando sai da habitação, ou incêndio causado por uma vela/produto elétrico deixado sem vigilância. Outra exclusão são os defeitos do fabricante do produto (pelos quais o fabricante é normalmente responsável). Geralmente, o desgaste dos seus produtos não é coberto pelo seu seguro.

Os artigos abrangidos pelas políticas básicas incluem mobiliário doméstico, vestuário, joalharia e artigos eléctricos. As exclusões comuns que podem ser cobertas por um prémio mais elevado incluem:

· Objectos de valor, tais como arte rara

· Artigos com um valor superior a 2.500 euros

· Artigos tais como mobiliário de jardim e churrascos deixados no exterior da propriedade

Quando apresenta um sinistro, a sua seguradora pagará normalmente pela substituição ou reparação dos bens cobertos pela apólice, na sequência de uma investigação.

Seguro de responsabilidade civil

Seguro de Responsabilidade Civil, (Seguro de Responsabilidade Civil), é muitas vezes uma característica do Seguro Multirriscos Habitação. Este nível de cobertura não é um requisito obrigatório, mas, muitas pessoas optam por incluí-lo na sua cobertura. Está também disponível como apólice autónoma de muitos credores.

O seguro de responsabilidade civil destina-se a proteger contra lesões e danos a terceiros e à sua propriedade. Estes podem ser hóspedes ou visitantes, ou empreiteiros que trabalhem na sua casa. As apólices padrão pagam normalmente a reparação/substituição de bens e custos médicos. Algumas apólices também cobrem as despesas funerárias, em caso de morte, bem como as despesas legais se alguém o levar a tribunal.

O custo das apólices de seguro de Responsabilidade Civil depende do nível de cobertura que subscreve, bem como do limite que coloca à cobertura. Os valores das apólices começam por rondar os 25 ou 30 euros por ano, e cobrem-no até um valor de 50.000 euros. Uma cobertura mais elevada até ao montante de 250.000 euros custa, em média, 50 euros ou mais por ano.

Quais são os custos para o seguro de habitação na Madeira?

O custo do seguro ao domicílio na Madeira depende de uma série de factores. Estes incluem:

· O tipo de propriedade que deseja segurar

· Tamanho do seu imóvel

· A localização do imóvel

· O valor avaliado e o estado dos seus bens

· Quer seja a sua residência principal ou secundária (pode ser mais dispendioso caso o imóvel esteja vago por longos períodos)

· O seu histórico pessoal de reclamações

· Nível de cobertura de seguro necessário

Políticas simples começam por rondar os 80 euros por ano, enquanto as políticas multirriscos começam andar à volta dos 100 euros por ano. Por uma propriedade grande e mobilada, pode pagar cerca de 400 euros por ano pela cobertura multirriscos.

Muitas seguradoras têm uma calculadora online, onde pode obter um orçamento com base nas suas circunstâncias, permitindo-lhe ter uma estimativa de múltiplos financiadores antes de decidir.

Escolher uma apólice de seguro de habitação - O que procurar

Ao escolher uma apólice de seguro residencial, deve considerar todos os factores em vez de optar apenas pelo negócio mais barato do mercado. As coisas que deve considerar incluem:

· Existe um bónus de não reclamação que pode acumular, e permite baixar os prémios pagando uma franquia ou uma franquia de seguro?

· Verifique as exclusões de apólices. Certifique-se de que tudo o que precisa está coberto e evite pagar valores extra pela cobertura que não é necessária.

· Faça a sua pesquisa e verifique o feedback dos clientes para ver como a empresa se comporta na entrega de produtos e tratamento dos seus clientes.

· Quão simples é o processo de reclamação? O que é necessário quando se apresenta uma reclamação e quanto tempo se pode esperar para ser reembolsado.

· Existem outros incentivos financeiros ou de oferta oferecidos com a sua apólice?

· Quais são os valores éticos da empresa? Como é que a empresa pontua em termos de ética, sustentabilidade, e responsabilidade social corporativa (RSE)? Pode verificar as classificações de desempenho em sites como o CSR Hub e EcoVadis.

Candidatar-se ao seguro de Habitação na Madeira

Cada companhia de seguros em Portugal e na Madeira tem o seu próprio processo de candidatura. Normalmente, pode iniciar o processo de preenchendo do formulário de cotação online. Poderá, então, adquirir a cobertura online ou um agente entrará em contacto consigo. Naturalmente, também pode se candidatar por telefone ou visitar a sua sucursal local.

Quando subscreve a uma apólice, em geral, ser-lhe-á pedido que a forneça:

· Dados pessoais incluindo o seu nome, data de nascimento, e morada

· Informação sobre o imóvel que pretende segurar, incluindo o valor avaliado

· O seu NIF, Número de Identificação Fiscal Português

· Detalhes da conta bancária

A sua apólice terá início aquando do primeiro pagamento. A sua seguradora fornecer-lhe-á um número de apólice único, este será utilizado em todos os sinistros e correspondência, juntamente com um pacote informativo que inclui o processo de sinistros e um formulário de sinistros. Este é-lhe, normalmente, enviado por via electrónica, embora possa solicitar cópias físicas por correio.

Fazer um pedido de indemnização contra a sua apólice

A maioria dos prestadores de seguros permitem-lhe apresentar uma reclamação online através do seu portal de reclamações. O pacote informativo fornecido pela sua seguradora detalha todos os processos envolvidos, incluindo os prazos para a apresentação de um sinistro, os seus prazos previstos de entrega, bem como quaisquer requisitos específicos que deve fazer como titular de uma apólice durante o processo do sinistro.

Normalmente, terá de preencher um formulário de reclamação que inclua o número da apólice, detalhes da reclamação, e a(s) data(s) do incidente. São necessárias fotografias de quaisquer provas, bem como um relatório policial em caso de roubo, danos criminais ou vandalismo.

Um gestor de reclamações será designado para o seu caso, que actuará como seu elemento de ligação durante o processo de reclamações e o avisará se necessitar de informações adicionais. Na maioria dos casos, as queixas simples levam cerca de duas semanas a ser resolvidas.

Cancelamento de um contrato ou mudança de seguradora

O seu contrato de seguro incluirá a política de cancelamento do seu credor e os seus direitos como consumidor. Qualquer das partes pode rescindir o contrato em qualquer altura se tiver uma boa razão e cumprindo um período de pré-aviso, geralmente 30 ou 60 dias.

As apólices têm, normalmente, uma duração de um ano e podem ser pagas numa base anual ou mensal. Em alguns casos, o pagamento anual da sua apólice pode ser mais barato do que mensal. Esteja ciente de que as apólices, regra geral, se renovam automaticamente, caso não sejam informados com a devida antecedência antes da data de fim do contrato.

Com a maioria das companhias de seguros portuguesas, o cancelamento da apólice deve ser feito por escrito. Isto pode ser através de carta, e-mail, ou formulário online, dependendo dos procedimentos de cada companhia.

Onde fazer uma queixa sobre a sua companhia de seguros?

Se precisar de apresentar uma queixa sobre a sua companhia de seguros na Madeira, contacte por escrito o departamento interno de queixas da sua seguradora. A empresa deve informá-lo do seu procedimento de reclamação quando subscrever a sua apólice.

Se não estiver satisfeito com o resultado deste processo, ou se não receber uma resposta, pode levar a sua queixa ao Provedor do Cliente das Empresas de Seguros, (Provedor do Cliente de Portugal). Em Portugal e na Madeira, todas as companhias de seguros são legalmente obrigadas a nomear um Provedor do Cliente das Empresas de Seguros, independente e externo.

Os dados de contacto estarão disponíveis no seu contrato e online. Pode levar a sua queixa ao Provedor se não tiver recebido uma resposta satisfatória da sua seguradora no prazo de 20 dias. O mediador tentará resolver a sua queixa no prazo de 30 dias. Após este período, se ainda estiver insatisfeito com o resultado, poderá dirigir-se ao serviço de reclamações da ASF.

Seguro de habitação de férias em Portugal

Portugal é um local popular para propriedades de férias, e regiões como a Madeira e Porto Santo têm grandes populações de ex-pats de língua inglesa. Devido a isto, muitas empresas vendem seguros de casas de férias em Portugal, adaptados aos riscos específicos de possuir uma casa de férias. Por exemplo, perda de rendimentos de aluguer ou danos a um imóvel não ocupado.

É possível procurar seguros de casas de férias junto de seguradoras regulares. Em alternativa, poderá encontrar especialistas em casas de férias no seu país de origem.

Como pode a Madeira Estate ajudar?

Para além de sermos uma equipa dedicada de agentes imobiliários, podemos oferecer mais serviços quando se mudar para Portugal. A nossa equipa experiente pode dar-lhe aconselhamento sobre Seguros de Habitação, bem como Formação de Empresas e ligá-lo a Consultores Fiscais e Empresariais.

Contacte, hoje, um membro da equipa e descubra como podemos ajudá-lo a tornar o seu sonho de se mudar para a Madeira uma realidade.