'King' de valor

Boa noite!

Anaclet Teixeira foi considerado hoje pelo presidente do Governo como “um empresário de grande valor". E este filho do Faial, focado na qualidade, não é oriundo dos cinco ou seis grupos económicos que o iluminado protagonista local, distante da realidade e preguiçoso na análise, dá como únicos e favorecidos.

Quem o conhece de outras paragens sabe como se dedica ao que sonha e de como superou inúmeras fatalidades com arrojo. Os empreendimentos ‘Suites King David’ que hoje apresentou na nossa Rua da Alfândega é bem mais do que um investimento superior a cinco milhões de euros. É prova de superação e de vida que, por sinal, vai continuar a deixar a sua marca na cidade. Mais do que muita sorte, desejamos-lhe sucesso portador de felicidade.

O momento do dia

É bonito e agradável ver o Funchal receber num só dia quatro navios de cruzeiro. É entusiasmante ver que a potencial clientela estica para mais 8 a 10 mil pessoas que na maior parte do tempo se passeiam pela baixa. Só que muitos desconfiam que essa gente habituada ao ‘tudo incluído’ a bordo não gasta como se apregoa, nem aprecia o comércio tradicional. Era importante actualizar o estudo sobre o gasto efectivo destes turistas flutuantes para que todos percebessem onde de facto deixam alguns euros, se é que deixam.

Angustiante

Foi hoje dado um alerta sério que aponta para "um decréscimo muito acentuado de assistentes sociais nas faixas etárias mais jovens em funções" na Região. Uma fragilidade causada pela extinção do curso de licenciatura em Serviço Social da Universidade da Madeira que segundo a UMa não será reactivada, tendo em conta o orçamento disponível.

Numa ilha que precisa de rejuvenescer quem tanto faz pelos que precisam de apoio custa ver tamanho desleixo.

A brincar com as pensões

Advinha-se nova baixa no Governo da República à conta de mais uma brincadeira nacional inqualificável. Não é que o fundo de reserva de pensões da Segurança Social perdeu 2,64 dos 2,7 milhões de euros que investiu no banco Credit Suisse, o que significa uma perda de 96% do valor investido, depois da Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, ter garantido há uma semana que a exposição do fundo da segurança social ao banco suíço era "ínfima". Ínfima e sobram agora apenas 119 mil euros, ainda por cima num contexto alarmante. O Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social, que tem como objectivo assegurar o pagamento de até dois anos de pensões, no primeiro semestre de 2022, só tinha provisões para cerca de ano e meio. É para esta caixa sem fundo e entretida com aplicações financeiras que andamos a descontar há décadas?

Perguntar não ofende

Os 140 milhões de euros para investir na agricultura até 2027 servem para ajudar os produtores, contribuir para baixar preços ao consumidor ou apenas para engordar plataformas, intermediários e esquemas?

“Hora de burro!”

O treinador e ex-selecionador nacional Paulo Bento lamentou haver "demasiado ruído" em torno do futebol português à conta das escolhas de Roberto Martínez. Não é de fazer barulho quando jogadores como Pedro Gonçalves ou Florentino não são convocados?

Mural da estória

Dados os desenvolvimentos registados nas últimas horas, vai ser mais fácil prender Trump do que Putin!