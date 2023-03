Há que valorizar efetivamente o desempenho dos enfermeiros

Os últimos três anos ficarão para sempre na memória coletiva dos trabalhadores do setor da saúde, particularmente na dos enfermeiros que pela natureza do seu exercício profissional, pela proximidade de cuidados, pelo compromisso com os utentes e suas famílias, enfrentaram com coragem um fenómeno inicialmente desconhecido, correndo riscos, adaptando-se às exigências, presentes no acompanhamento da dor e do sofrimento de inúmeros utentes, num desafio constante aos seus limites e às suas capacidades para garantir com segurança as melhores respostas em cuidados de saúde.

No final de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada para o surgimento de vários casos de pneumonia provocados por um novo tipo de coronavírus encontrado pela primeira vez em seres humanos na cidade de Wuhan na China. Com o evoluir da situação no início de 2020 a (OMS) declarava o novo surto de coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), considerado o nível mais alto de alerta feito por esta organização, segundo o Regulamento de Saúde Internacional.

Com esta decisão aquela organização internacional pretendeu sensibilizar os representantes dos diferentes países para a necessidade de implementar medidas de prevenção a vários níveis, de forma a reduzir a propagação do vírus a nível mundial.

Em março de 2020 o país foi confrontado com o evoluir da situação pandémica e teve de adotar medidas de contingência para combater a doença e a excecionalidade da pandemia causada pela covid 19 originando uma grande e inesperada mudança no setor da saúde onde de forma repentina houve que reorganizar serviços, mobilizar recursos e equipas para responder à situação pandémica.

A pandemia evidenciou o profissionalismo a capacidade de trabalho e coordenação dos enfermeiros nas decisivas respostas que foram dadas em cuidados de saúde, cujo conhecimento e aptidão para ultrapassar obstáculos permitiram estabilizar a saúde pública, apesar dos constrangimentos e das dificuldades encontradas, os resultados são evidentes. Esta coragem e competência tem de ser valorizado e compensado.

Mantendo-se a declaração de Emergência de Saúde Pública decretada pela (OMS), secundada por todas as Autoridades de Saúde, depois dos reconhecidos elogios e das merecidas homenagens é fundamental valorar de forma efetiva o papel desempenhado pelos Enfermeiros num tempo de acrescido risco e excecional complexidade, atribuindo no âmbito da avaliação do desempenho para o biénio 2021 / 2022 seis pontos referente aos dois anos pandémicos, menção consensualizado na negociação entre o SERAM e o SESARAM em maio de 2021.