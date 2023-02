Sindicato aplaude resolução de problemas dos enfermeiros na Madeira

Pedro Ramos recebeu, esta sexta-feira, na Rua da Carreira, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, e colheu elogios à forma como tem demonstrado "uma maior capacidade de resolver os problemas" dos cerca de 2.000 profissionais ao serviço do SESARAM.

O presidente da direcção desta estrutura sindical, Emanuel Boieiro, aproveitou a ocasião para aplaudir a visão do Governo Regional e, nem a propósito, o secretário com a pasta da Saúde recordou os 25 milhões desembolsados desde 2019 no processo de descongelamento das carreiras, na Madeira, processo que só agora se iniciou no resto do País.

Em cima da mesa esteve ainda um outro assunto que se encontra "em fase de resolução", nomeadamente "a situação de alguns enfermeiros especialistas que aguardam pela conclusão do seu processo".

Nesse sentido, o Conselho de Administração do SESARAM, representado hierarquicamente por Rafaela Fernandes, apresentou uma solução aos presentes que será analisada com o objectivo de dignificar e valorizar a carreira dos enfermeiros que investiram na sua qualificação e diferenciação

O governante que agradeceu assim a presença dos dirigentes do Sindicato Nacional dos Enfermeiros na Madeira e reforçou que a sua Secretaria mantém-se de porta aberta para analisar e discutir soluções que possam valorizar os profissionais de enfermagem na Região, postura de abertura ao diálogo que foi transmitida, ainda ontem, pelo próprio.