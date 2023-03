MDM debateu luta das mulheres pela "igualdade no trabalho e na vida"

O Núcleo da Madeira do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) realizou, durante a tarde de hoje, um encontro seguido de debate sobre os direitos conquistados com o 25 de Abril, "num tempo onde as mulheres não tinham direitos nem voz", salienta uma nota enviada à comunicação social.

Neste encontro "foram identificadas dificuldades diárias com que as mulheres trabalhadoras se confrontam, e a luta que é necessária fazer todos os dias, para que as 'mordaças' sejam arrancadas, para que a igualdade no trabalho e na vida sejam uma realidade nesta Região", referem.

"Chá com Lutas" foi o mote para "um debate em torno destas dificuldades, agravadas pelo aumento do custo de vida, que afectam todos os trabalhadores, tendo um impacto maior sobre as mulheres", garante o MDM.

Acreditando que "a luta é o caminho e com os olhos no futuro, o Núcleo do MDM na Madeira intervirá para que as mulheres continuem a tomar nas suas mãos a exigência do cumprimento dos direitos e valores de Abril", incentiva, concluindo que "é possível ter políticas assentes na justiça social, no progresso e desenvolvimento da Região e do País, na construção de uma verdadeira política de igualdade".