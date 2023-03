Euro regista valorização após subida das taxas de juro do BCE

O euro subiu na sexta-feira e negociou acima de 1,06 dólares, após a subida das taxas de juro decidida pelo Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Às 18:35 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0672 dólares, quando na quinta-feira negociava a 1,0593 dólares.

Um dia depois de subir as taxas de juro em meio ponto percentual, o BCE realizou uma reunião extraordinária do seu conselho de supervisão para analisar a turbulência no setor bancário.

"O conselho está reunido para trocar opiniões e informar os membros sobre os recentes desenvolvimentos no setor bancário", afirmou um porta-voz citado pela imprensa alemã. Já no início da semana tinha havido uma reunião extraordinária devido à situação dos bancos.

O setor bancário da zona euro é resiliente, apresentando posições de capital e liquidez fortes. Em todo o caso, o conjunto de instrumentos de política monetária do BCE permite inteiramente proporcionar, se necessário, apoio em termos de liquidez ao sistema financeiro da zona euro e preservar a transmissão regular da política monetária.

BCE