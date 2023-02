MSC Cruzeiros marca presença em mais uma edição da BTL

A MSC Cruzeiros estará presente em mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa que vai decorrer de 1 a 5 de Março, na FIL, Parque das Nações, sendo que o público apenas se pode dirigir à feira a partir do dia 3 de Março, pelas 17 horas. Na sexta-feira, o stand e os colaboradores da MSC Cruzeiros estão disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento até às 23 horas. No sábado, o público pode visitar a feira entre as 12 e as 23 horas, ao passo que no domingo o horário é entre as 12 e as 20 horas.

No stand da MSC Cruzeiros estarão em exposição o programa de Verão que conta com 22 navios a oferecerem 140 destinos, 40 países e mais de 50 portos de embarque.

O grande destaque do Verão no mercado português são os 13 cruzeiros de 10 noites com partida e chegada a Lisboa no Verão, pelo segundo ano consecutivo- Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro. O MSC Orchestra percorrerá as cidades de Génova, Olbia (Itália), Marselha (França), Málaga, Cádiz, Alicante e Mahón (Espanha).

Para os passageiros da Madeira, será possível embarcar no MSC Divina para duas partidas de 11 noites, uma a 31 de Outubro e outra a 11 de Novembro de 2023, com partida e chegada ao Funchal que farão escala em Málaga, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife (Espanha), Marselha (França), Génova (Itália) e Casablanca (Marrocos).

Quer opte por realizar cruzeiros portugueses, pelo Médio Oriente, pelas Caraíbas e Antilhas, pelo Mediterrâneo, pelo Norte da Europa, pelo Mar Vermelho ou caso opte por uma Grand Voyage poderá efetuar a sua reserva com a MSC Cruzeiros e ter a possibilidade de ter bebidas incluídas.

O MSC World Europa e o MSC Seascape serão alguns dos destaques deste Verão 2023. O MSC World Europa, o primeiro da Companhia movido a LNG, passará a sua primeira temporada de Verão no Mediterrâneo, oferecendo aos passageiros uma experiência enriquecedora tanto a bordo como em terra. Os itinerários de 7 noites apresentam os destinos mais populares da região-Génova, Nápoles e Messina em Itália, Valetta em Malta, Barcelona em Espanha e Marselha em França.

O MSC Seascape oferecerá viagens alternadas de sete noites nas Caraíbas. Nas Caraíbas Ocidentais, o navio partirá de Miami, Flórida (EUA), com cada itinerário incluindo uma escala para a Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Ocho Rios (Jamaica), George Town (Ilhas Caimão), Cozumel (México) e regresso a Miami. Nas Caraíbas Orientais, com a mesma duração, o navio terá como porto de embarque Miami e percorrerá Puerto Plata (República Dominicana), San Juan (Porto Rico), Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) e fará o desembarque em Miami.

O MSC Euríbia, que será inaugurado em 2023, realizará itinerários espectaculares de sete noites para os fiordes noruegueses com partidas e chegadas a Copenhaga com escalas em Hellesylt, Alesund, Flaam (Noruega) e Kiel (Alemanha). Haverá ainda um itinerário alternativo que terá o mesmo ponto de embarque, Copenhaga, e passará por Hellesylt/Geiranger, Alesund, Flaam e Kiel.

A MSC Cruzeiros terá também disponível para este Verão 2023 os seus pacotes especiais que incluem o cruzeiro, transferes e ainda o voo incluído, para que saibam o custo exacto das suas férias, sem terem de se preocupar com custos extra. Estes pacotes encontram-se disponíveis com voos no Mediterrâneo, por exemplo, de Lisboa para Civitavecchia, a que acresce os transferes e o cruzeiro, para Monfalcone, para Trieste, para Veneza e no Norte da Europa para Copenhaga.

No Verão 2023, os passageiros poderão adquirir o seu cruzeiro com os Pacotes ´Stay& Cruise´, dando a possibilidade aos passageiros de prolongar a sua experiência de cruzeiro, com até dois dias em hotel e uma experiência de férias inesquecível nos mais variados destinos deste Verão. Esta nova oferta inclui até duas noites de alojamento em hotel de 4 estrelas, pré-cruzeiro com meia pensão incluída, 3 excursões ao meio-dia cada com um guia privado para explorar o melhor deste destino, transporte de bagagem do hotel para os camarotes de passageiros a bordo do navio e transferes regulares.