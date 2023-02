Número de mortes causadas por fortes chuvas no Brasil sobe para 64

O número de vítimas mortais devido às chuvas que atingiram há uma semana o litoral da cidade brasileira de São Paulo ascende a 64, estando ainda uma pessoa desaparecida, divulgou hoje o governo regional.

Em comunicado, o governo regional de São Paulo, citado pela agência EFE, refere que as autoridades brasileiras localizaram este domingo, na cidade de São Sebastião, cinco corpos de vítimas do temporal.

O governo regional precisou que dos 64 mortos registados até ao momento foram identificados 55, tratando-se de 20 homens, 17 mulheres e 18 crianças.

As chuvas torrenciais causaram numerosas inundações e deslizamentos de terra em pelo menos seis cidades ao longo da costa turística de São Paulo: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

A zona mais atingida é o município de São Sebastião, onde foram reportadas 63 mortes naquela que já é considerada "uma das maiores tragédias da história" da região, que suportou um nível de precipitação recorde no país, com mais de 680 milímetros em 24 horas.

É neste município que as autoridades procuram hoje a última pessoa que se encontra desaparecida e que se suspeita ter sido vítima de um deslizamento provocado pelas chuvas.

As autoridades sublinharam que, uma semana depois do desastre e com as buscas quase concluídas, "a prioridade é o auxílio às famílias das vítimas e o apoio às 2.440 pessoas que ficaram sem habitação.

Essas pessoas permanecem alojadas provisoriamente em abrigos, igrejas, escolas e ginásios de São Sebastião, Ubatuba e em outras quatro cidades brasileiras.

As chuvas começaram na noite de 18 de fevereiro (sábado) e durante quase 48 horas fustigaram todo o litoral de São Paulo, numa altura em que a região estava repleta de turistas e em que decorriam as festividades de Carnaval.

O governo federal, em cooperação com as autoridades de São Paulo, disponibilizou ajuda financeira à região, em parte para a construção de casas em lugares seguros, que serão destinadas às pessoas que perderam a sua habitação.