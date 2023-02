Manchester United ergue Taça da Liga inglesa pela sexta vez ao bater Newcastle

O Manchester United conquistou hoje pela sexta vez a Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer o Newcastle, por 2-0, na final disputada em Wembley.

Os 'red devils' voltaram a erguer o troféu seis anos depois, após quatro triunfos dos rivais Manchester City e um do Liverpool, na época passada, na sua 10.ª final, graças aos golos do brasileiro Casemiro, aos 33, e do autogolo de Botman, aos 39.

O Manchester United isolou-se no terceiro lugar dos emblemas mais vitoriosos na competição, que conta 63 edições, depois dos triunfos em 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10 e 2016/17, destacando-se de Aston Villa e Chelsea, mas permanecendo atrás do Liverpool, que soma nove títulos, e do Manchester City, que tem oito.

O Newcastle perseguia o seu primeiro triunfo na competição, depois de ter regressado ao jogo decisivo, que tinha disputado em 1975/76.