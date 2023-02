Confraria Enogastronómica está em França para promover iguarias madeirenses

A Confraria Enogastronómica da Madeira encontra-se, hoje, em França para participar no 25.º Capítulo da Confraria Saint-Romain en Bordelais & Pays Libournais, onde vai promover a Região e as suas iguarias.

Este é um evento que irá contar com a presença de confrades de mais de 70 confrarias de França, Bélgica, Espanha, Itália e Portugal.

Já no final do dia de hoje, a Confraria irá dinamizar a gastronomia regional no Município da Ponta Sol, realizando o seu encontro mensal, pelas 19 horas, no Restaurante 'Steak & Sun', situado na Ponta Sol.