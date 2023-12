Benfica vence Famalicão e assume liderança provisória da I Liga

O Benfica venceu hoje o Famalicão por 3-0, na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e assumiu a liderança provisória do campeonato, aguardando agora pelo resultado do Sporting na visita ao Portimonense.

No Estádio da Luz, no último jogo das duas equipas em 2023, o brasileiro Arthur Cabral inaugurou o marcador aos 31 minutos, na sua estreia a marcar no campeonato, com os 'encarnados' a ampliarem a vantagem por Rafa Silva, aos 85, e pelo croata Musa, aos 89.

Com este resultado, o Benfica, que somou o segundo triunfo consecutivo na prova, está provisoriamente em primeiro, com 36 pontos, mais dois do que o Sporting, que apenas joga no sábado, e mais cinco que o FC Porto, que defronta ainda hoje o Desportivo de Chaves, enquanto o Famalicão não vence há cinco jogos e é sétimo, com 18.