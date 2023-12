FC Porto confirma defesa David Carmo relegado para a equipa B por conduta inadequada

O defesa central David Carmo foi relegado à equipa B do FC Porto por comportamento inadequado, comunicaram hoje os vice-campeões nacionais de futebol, ao passo que Zé Pedro integrará em definitivo os trabalhos do conjunto principal.

Na sua newsletter diária, os 'dragões' indicam que a decisão foi tomada em sintonia pela administração da SAD presidida por Pinto da Costa e pelo departamento de futebol, entrando em vigor já a partir do treino aprazado para a manhã de hoje, no Olival.

David Carmo, de 24 anos, somava 12 jogos ao serviço do FC Porto esta temporada, mas deixou de ser utilizado desde a derrota averbada na visita ao Estoril Praia (3-1), em 06 de dezembro, da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga, que implicou o afastamento precoce do atual detentor do troféu da prova mais jovem do futebol profissional nacional.

Transferência mais avultada de sempre entre clubes portugueses desde o verão de 2022, quando abandonou o Sporting de Braga por 20,3 milhões de euros (ME), o defesa sentiu dificuldades de afirmação nos 'dragões' e apenas cumpriu 15 encontros em 2022/23 sob orientação do treinador Sérgio Conceição, juntando mais três encontros com a equipa B.

David Carmo volta agora a evoluir sob orientação de António Folha, numa vaga ocupada pelo central Zé Pedro, que já tinha sido promovido aos trabalhos diários no Olival, após o espanhol Iván Marcano ter sofrido uma rotura ligamentar do joelho direito há três meses.

Desde então, o defesa intercalou quatro duelos pelo conjunto 'secundário', que segue na sétima posição da II Liga, com sete partidas e um golo pela equipa de Sérgio Conceição, sendo mesmo titular na derrota sofrida em Alvalade frente ao Sporting (2-0), na segunda-feira, na 'cimeira' de líderes da 14.ª ronda do campeonato, que isolou os 'leões' no topo.

Zé Pedro, de 26 anos, alinhava pelo conjunto B desde 2021/22, mas não chegou a fazer parte da lista de jogadores inscritos pelos 'azuis e brancos' para a fase de grupos da Liga dos Campeões, passando a ladear o capitão Pepe, que completa 41 anos em fevereiro, e Fábio Cardoso nas soluções de raiz para o eixo defensivo do terceiro colocado da I Liga.

FC Porto e Leixões, ambos sem pontos e já eliminados, defrontam-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da terceira e última ronda do Grupo D da Taça da Liga, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.