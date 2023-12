Líder alemão Bayer Leverkusen goleia com 'hat-trick' de Schick

O Bayer Leverkusen goleou hoje o Bochum 4-0, em jogo marcado pelo 'hat-trick' de Patrick Schick, e vai cumprir a pausa de inverno da Liga alemã de futebol na liderança, com quatro pontos sobre o Bayern Munique.

Após a 16.ª jornada, a Bundesliga voltará em 12 de janeiro, com a formação de Xabi Alonso no comando, após uma exuberante primeira metade de época, também na Liga Europa, com 22 vitórias e três empates em 25 jogos oficiais e uma média de golos superior a três por partida.

Na receção ao Bochum, 14.º classificado (16 pontos), com Gonçalo Paciência no 'onze', o avançado checo Patrick Schick, habitual suplente, justificou a titularidade com três golos na primeira parte, tantos quantos tinha marcado nos seus oito anteriores encontros da temporada.

O dianteiro abriu a contagem aos 30 minutos, de grande penalidade, aumentou a diferença aos 32 e fechou a contagem pessoal aos 45+1, com assistência do ex-benfiquista Grimaldo, sendo mais tarde substituído pelo nigeriano Boniface, que selou o resultado final, aos 69.

O Bayern Munique, com Raphaël Guerreiro a titular, manteve a perseguição ao líder com uma vitória suada (2-1) no reduto do Wolfsburgo, no qual Tiago Tomás foi opção a partir dos 52 minutos.

Os campeões alemães marcaram por intermédio de Musiala, aos 33 minutos, e Harry Kane, aos 43, enquanto Maximilian Arnold reduziu para os anfitriões nos descontos do primeiro tempo (45+1), com o resultado a manter-se até final.

O Bayer Leverkusen ocupa o primeiro lugar, com 42 pontos, mais quatro do que o Bayern, que ainda tem um jogo de atraso, e mais oito do que o Estugarda, que hoje bateu em casa o Augsburgo por 3-0.

Os golos do terceiro classificado da liga alemã foram assinados por Deniz Undav (19 minutos), Guirassy (45+1) e Fuhrich (69).

Na metade superior da tabela, o Eintracht Frankfurt virou o resultado (2-1) nos descontos na receção ao Borussia Mönchengladbach, saltando para o sexto lugar, com 24 pontos, a três do Borussia Dortmund.

Os forasteiros, agora no 12.º lugar, com 17 pontos, abriram o marcador por Wober, aos 27 minutos, mas permitiram a reviravolta dos anfitriões no período de compensações, com golos do português Aurélio Buta (90+2), que tinha entrado aos 83, e de Robin Koch (90+7).

O Heidenheim venceu em casa o Friburgo, por 3-2, em jogo decidido nos descontos, e subiu ao nono lugar, com 20 pontos, a quatro do rival desta quarta-feira, que é oitavo.

Eren Dinkci (52 minutos), Kleindienst (84) e Ginter (90+2), na própria baliza, marcaram os golos do Heidenheim, enquanto Lucas Holer 'bisou' (07 e 64) para o conjunto de Friburgo.

No duelo de aflitos entre Union Berlim e Colónia, os anfitriões continuaram na senda da recuperação na tabela, vencendo por 2-0, com golos de Hollerbach (55 minutos) e Fofana (78). A equipa do português Diogo Leite (titular) é 15.ª, com 13 pontos, mais três do que o adversário (17.º).