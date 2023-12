Força Aérea recorda evacuação médica do Porto Santo para a Madeira no Natal

Neste 25 de Dezembro a Força Aérea Portuguesa enaltece a dedicação daqueles que passam o Natal longe da família para fazer um bem maior, proteger.

Num vídeo de mais de 30 segundos, o sargento-chefe Rui Centeio, operador de cabine do C-295M, recorda evacuação aeromédica do Porto Santo para a Madeira no Natal de 2022.

"Foi um dia diferente, passado longe das famílias mas ajudamos alguém a ter um Natal com saúde", destaca, desejando um Feliz Natal.