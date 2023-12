Polícia de Berlim prepara-se para acções pró-palestinianas e pró-israelitas na passagem de ano

A polícia de Berlim informou hoje ter recebido pedidos para a realização, na noite de passagem de ano, de manifestações de apoio à população palestiniana e também a Israel no bairro berlinense de Neukolln.

Tendo em conta a situação de segurança de contornos sensíveis normalmente associada aos festejos da passagem de ano, juntamente com o ambiente vivido em Neukolln (cujo população é maioritariamente árabe e turca e já foi recentemente cenário de tumultos) e o fogo-de-artifício previsto para a meia-noite, a polícia pediu aos organizadores que realizassem as manifestações noutro local da capital alemã.

As autoridades de segurança de Berlim já admitiram entretanto que estão a considerar tomar medidas preventivas, incluindo proibir ambas as manifestações, devido à hora e ao local em que se realizam.

A manifestação pró-palestiniana em Neukolln está marcada para as 22:00 locais (21:00 em Lisboa) e, de momento, espera-se que apenas 100 pessoas participem, embora a polícia estime uma afluência muito superior.

Uma outra marcha de apoio a Israel foi também convocada para a mesma zona.

O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) lançou uma série de ataques contra Israel a 07 de outubro, que causaram cerca de 1.200 mortos, tendo sequestrado no mesmo dia cerca de 240 pessoas.

Israel, por seu lado, respondeu com uma intensa campanha militar na Faixa de Gaza que, segundo as autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas, causou mais de 21.500 mortos.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano, as principais cidades europeias, especialmente na Alemanha e em França, têm sido palco de manifestações de apoio aos palestinianos e aos israelitas.

As autoridades alemãs e francesas registaram igualmente um aumento acentuado dos incidentes racistas, antissemitas e islamofóbicos desde o início das hostilidades, no princípio de outubro.