Compras em Dezembro? Siga estas 5 dicas para poupar neste Natal e passagem de ano

Gastos com refeições, presentes, decoração. O mês de Dezembro é uma das épocas mais valorizadas pelas famílias, mas também representa muitos gastos extras. Numa época marcada pela subida dos preços de bens e serviços e pelo aumento dos encargos com os juros – siga os conselhos da Twinkloo (player de referência no mercado ibércio como intermediários de crédito, nasceu dentro de um grupo empresarial, Grupo FS Capital Partners, conta com equipa com mais de 350 colaboradores e como clientes algumas das maiores empresas que actuam na Península Ibérica) para controlar as despesas e evitar surpresas desagradáveis.

1- Defina um orçamento e faça uma lista de compras

Planear é a regra de ouro para assegurar que não ultrapassa o seu orçamento para esta época. Faça o trabalho de casa e delineie uma estratégia para optimizar as compras. Nesse sentido, para evitar a dispersão da sua atenção por produtos que não precisa e diminuir a probabilidade de fazer compras por impulso, deve estabelecer um orçamento máximo para gastar. Da mesma forma, defina uma lista de artigos/produtos que deseja comprar e aproveite as promoções que algumas lojas já oferecem.

2- Faça você mesmo

A tendência do “Do it Yourself” (DiY) veio para ficar. Os presentes e as decorações feitos em família e personalizados – desde bolachas, cabazes ou artigos de decoração – têm um valor simbólico muito importante para quem os recebe. Por outro lado, permitem também obter poupanças consideráveis.

3- Compre em lojas seguras

Para evitar ser alvo de fraudes e burlas cibernéticas, se optar por adquirir os seus produtos à distância, assegure-se de que o está a fazer em lojas online seguras e de confiança. Se encontrou um artigo com um preço demasiado atractivo numa loja que não conhece, desconfie: deve informar-se e obter referências antes de fazer uma transacção. Um bom barómetro a ter em conta para este efeito são as opiniões deixadas por outros utilizadores em sites como o Portal da Queixa.

4- Escolha a modalidade de crédito mais adequada ao seu perfil

O crédito ao consumo pode apresentar-se sob diversas modalidades sujeitas a diferentes tectos máximos de juros que os bancos podem cobrar. Com efeito, escolha a solução de financiamento mais adequada para as suas necessidades: pode recorrer ao plafond do cartão de crédito ou ao descoberto bancário da sua contra-ordenado (muito embora os juros destas soluções sejam tipicamente mais elevados comparativamente a outros financiamentos) ou, ainda, fazer um crédito pessoal sem finalidade específica.

5- Compare as opões de financiamento

O crédito pessoal, usado de forma responsável, é uma ferramenta útil para ajudar a concretizar os sonhos de muitos portugueses nesta época festiva. Se vai recorrer a financiamento, faça a escolha mais acertada tendo em conta o seu orçamento, de forma a evitar o endividamento excessivo.