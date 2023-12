Acordo alcançado para trabalhadores da hotelaria deixa ACIF satisfeita

A revisão do Contrato Coletivo de Trabalho para o Setor de Hotelaria prevê um aumento da tabela salarial em 6,5%, com garantia de aumento mínimo de 62 euros. Foi sufragada pelos trabalhadores, reunidos ontem, em plenário, algo que deixa a Mesa de Hotelaria da Associação Comercial e Industrial do Funchal satisfeita.

O aumento de todas as cláusulas de expressão pecuniária em 6,5% e a atribuição de uma diuturnidade aos trabalhadores que completem, ou que já tenham completado, nesta data, 25 anos de antiguidade, tinha previamente merecido a concordância de ambas as comissões negociadoras (Entidade Patronal e Sindicato).

"A Mesa de Hotelaria da ACIF-CCIM entende, por fim, dar nota de que, com este posicionamento, assumido pelo plenário do Sindicato, foi reforçada a confiança que sempre norteou o relacionamento existente entre as respetivas comissões negociadoras", refere nota à imprensa.