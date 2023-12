O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na sua mensagem de Natal, afirma que "não podemos estar satisfeitos com a situação de pobreza de muitos cidadãos e com a realidade de muitos trabalhadores que não ganham o suficiente para fazer face às suas despesas mensais". José Manuel Rodrigues pede que a população pense no outro e que ajude quem mais precisa.

O presidente da ALRAM assume que esta é uma altura propícia a promessas de apoio e de solidariedade, mas que muitas vezes essas terminam pouco tempo depois. Olhando a realidade regional, indica que "devemos trabalhar para reduzir, ao mínimo, o trabalho precário no emprego dos jovens e os baixos salários, duas das razões que levam a que muitos dos nossos melhores não consigam afirmar-se na nossa comunidade e decidam sair das nossas ilhas".

Por outro lado, indica que "existem outros que procuram a Madeira, em cada vez maior número, para aproveitar as oportunidades de emprego, criadas pela nossa economia".

Temos de estar atentos ao acolhimento e à integração destes imigrantes, que vêm de culturas e religiões diferentes das nossas, mas que têm todo o direito de fazer parte da nossa comunidade. José Manuel Rodrigues

O centrista dirige ainda a mensagem aos emigrantes, "que continuam a afirmar o nome da Madeira por esse mundo fora, e que se encontram longe da terra mãe". "Neste Natal, lembro, também, as crianças e os idosos que se encontram institucionalizados e os doentes que, muitas vezes, não têm uma visita nem uma mão amiga que lhes afague as dores e as mágoas de uma vida amargurada", termina.