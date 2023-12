Hotelaria prepara greve para reivindicar aumento salarial

O Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região Autónoma da Madeira, hoje reunido em plenário, decidiu avançar com uma greve no final do ano, que se vai prolongar ao longo de 2024. Em causa os baixos salários.

À saída da reunião, Marco Gonçalves, advogado do sindicato, disse, em declarações à RTP-Madeira, que o aumento de 6,5% proposto pela Associação Comercial e Industrial do Funchal não foi aceite. O que reivindicam é um aumento de 10%, suportado pelos bons resultados que o sector do turismo vem a ter nos últimos tempos. “A proposta da ACIF não foi aceite, de uma forma unânime, neste plenário, pelo que o sindicato terá agora de iniciar uma forma de luta”.

A greve arranca no final do ano e prolonga-se em 2024. “Os trabalhadores vêem-se injustiçados nos salários e na não valorização do seu trabalho”, continuou o porta-voz, dando nota daquilo que apelidou de “greve contínua”, aplicável até que os empregadores do sector possam melhorar as condições.