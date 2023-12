Prazo para apresentação de candidaturas às eleições nos Açores termina hoje

O prazo para a entrega de candidaturas às eleições nos Açores de fevereiro termina hoje.

Os açorianos vão a votos em 04 de fevereiro de 2024, após a dissolução da Assembleia Legislativa Regional pelo Presidente da República, devido ao chumbo do Orçamento do Governo PSD/CDS/PPM para 2024.

Para as eleições regionais açorianas já foram anunciadas as candidaturas de seis partidos - PS, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Chega, Bloco de Esquerda (BE), Juntos pelo Povo (JPP) e Iniciativa Liberal (IL) e de duas coligações, PSD/CDS/PPM, que governou as ilhas nos últimos três anos, e da CDU (PCP/PEV).