Queimada autorizada descontrolou-se e obrigou à intervenção dos bombeiros

Uma queimada autorizada, no sítio da Palmeira, em Câmara de Lobos, acabou por ficar descontrolada ao ponto de ser pedida a intervenção dos bombeiros. O alerta soou no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelas 10h34, tendo prontamente sido empenhada uma viatura ligeira apoiada por três elementos, que rapidamente contiveram e extinguiram o alastrar do fogo.