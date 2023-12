Benfica domina na conquista de Supertaças das principais modalidades em 2023

O Benfica dominou a conquista de Supertaças no futebol e nas cinco principais modalidades de pavilhão em 2023, ao colecionar nove êxitos nas 10 que disputou, cedendo apenas hoje frente ao Sporting na decisão do andebol masculino.

No Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, os 'leões' voltaram a vencer a prova 10 anos depois, ao superiorizarem-se por 38-34, invertendo o desfecho da edição anterior frente às 'águias', que jamais tinham averbado derrotas em Supertaças esta temporada.

Ao juntar cinco troféus conquistados pelos homens e quatro nas mulheres, o Benfica foi implacável na maioria das provas que, por norma, oficializam o começo das épocas nos relvados e nas quadras, entre andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.

O mote foi dado no futebol, com os campeões nacionais masculinos a imporem-se ao FC Porto (2-0), em Aveiro, onde, quase um mês depois, as tricampeãs femininas bateram o Sporting (3-0 no desempate por penáltis, após igualdade 1-1 no final do prolongamento).

O conjunto orientado pelo alemão Roger Schmidt reconquistou a Supertaça Cândido de Oliveira quatro anos depois e passou a somar nove conquistas, enquanto a formação de Filipa Patão repetiu o êxito de 2022 e isolou-se no topo do palmarés, com três sucessos.

Essa hegemonia alastrou-se ao futsal, em que bateu os 'leões' (5-4, após tempo extra) para recuperar o troféu nos homens sete anos depois, em Sines, com as mulheres a imporem-se em Castelo Branco ao Nun'Álvares (4-2) rumo ao seu oitavo triunfo, e sétimo seguido.

Já o hóquei em patins revalidou os dois cetros no pavilhão do Sporting de Tomar (4-1) e face ao CA Feira (10-1), em Turquel, totalizando nove êxitos masculinos e 10 femininos.

Outra vitória do Benfica em Supertaças aconteceu no andebol feminino, que consumou a quarta, e segunda consecutiva, frente ao Madeira SAD (36-33, após prolongamento), em Castelo Branco, enquanto, no masculino, o basquetebol consumou a 15.ª face ao Imortal (93-75), em Odivelas, e o voleibol a 11.ª ante a Fonte do Bastardo (3-0), em Santo Tirso.

Além do triunfo de hoje conseguido pelo rival lisboeta Sporting no andebol masculino, as exceções ao domínio 'encarnado' deram-se em dose dupla nas mulheres, com a Quinta dos Lombos a vencer o campeão nacional GDESSA Barreiro (73-65) no basquetebol, no Montijo, e o Leixões a derrotar a formação de Alvalade (3-0) no voleibol, em Santo Tirso.