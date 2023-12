Bombeiros chamados a arrombar porta em casa de idoso na Rua do Comboio

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde (cerca das 15:30) chamados a ‘abrir’ porta de residência, na Rua do Comboio, onde vive idoso, que apesar de responder aos apelos vindos do exterior, não conseguia aceder à porta da residência.

A corporação empenhou quatro elementos e dois veículos, ambulância e ligeiro de apoio. No local os operacionais tiveram de arrombar a porta, tendo prontamente assistido o octogenário, que entretanto, e em acordo com a família do próprio, recusaram o transporte ao hospital para ‘validação’ médica.