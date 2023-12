Operação da Europol retira centenas de manuais 'online' sobre ataques terroristas

Várias forças policiais europeias participaram numa operação da Europol que conseguiu detetar e retirar da Internet centenas de manuais que davam instruções para a preparação e execução de ataques terroristas, divulgou hoje o Governo espanhol.

Entre o material retirado estavam manuais para montagem de armas e 'drones', guias para o fabrico de bombas e armas químicas, instruções para seleção de alvos e escolha de armas e instruções sobre como manter o anonimato e evitar ser identificado, adiantou o Ministério do Interior espanhol, em comunicado.

Esta operação contou com a participação de forças policiais de Espanha, República Checa, Alemanha, Irlanda, Itália, Finlândia, Eslováquia e Reino Unido.

Em 18 de dezembro, a Unidade de Notificação de Conteúdos Terroristas na Internet da Europol notificou uma dezena de plataformas digitais da existência de 872 endereços na Internet incluíam manuais utilizados por terroristas de diversas motivações ideológicas, como 'jihadistas', extremistas de direita e esquerda ou anarquistas.

Outro foco de atenção da Europol tem sido a propaganda terrorista difundida 'online' por indivíduos, grupos, redes e organizações que elogiaram e celebraram ataques terroristas motivados por ideologias 'jihadistas' ou de extrema-direita.

A eliminação deste tipo de materiais desempenha um papel fundamental na prevenção de possíveis ataques em todo o mundo, destacou o Ministério do Interior espanhol, na sua nota.

A notificação às plataformas foi realizada através da plataforma PERCI, recentemente desenvolvida pela Europol para a remoção de conteúdos ilícitos de acordo com as diferentes legislações nacionais e as condições de serviço dos operadores digitais.

Os peritos participantes nesta operação verificaram que os serviços de partilha de ficheiros são o meio preferido de divulgação deste tipo de conteúdos centrados na instrução e treino de terroristas, embora este tipo de material tenha sido detetado em diferentes fornecedores digitais.

Além da polícia dos oito países europeus, participaram no rastreio diferentes unidades da Europol especializadas em substâncias e explosivos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.