Casos de justiça sobre políticos e o olhar do Cardeal Tolentino sobre a política

Bom dia. O Cardeal Tolentino Mendonça tem uma visão particular sobre os políticos, mas também os casos judiciais sobre os políticos marcam os jornais desta sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Gang à solta faz assaltos milionários"

- "Grupo que atacou carrinha de dinheiro em centro comercial roubou 650 mil euros de leiloeira"

- "Sequestraram funcionários, obrigando-os a abrir cofre com relógios de luxo e dinheiro. Modo de atuação semelhante nos dois golpes"

- "Benfica 4 - Aves 1: Vontade de vencer em todas as frentes"

- "Águias garantem presença na fase final da Taça da Liga"

- "FC Porto: Discussão com Pepe trama David Carmo"

- "Sporting: Rafael Camacho 'paga' passe de Geny Catamo"

- "Futebol de negócios: Tribunal europeu abre porta a Superliga"

- "Saudações Natalícias: Costa promete encontro com Marcelo"

- "Atentado em universidade de Praga: Massacre no coração da Europa mata 15 pessoas"

- "Porto: Eletricista furta peças da diocese"

- "Santa Maria da Feira: Rouba carro com bebé após rixa"

No Expresso:

- "Tribunal quer julgar Sócrates em mês de eleições"

- "Caso Tutti Frutti - Mais políticos vão ser arguidos no início do ano"

- "Marcelo já admite acordos escritos"

- "Pedro Nuno cola-se a Costa"

- "Montenegro ignora Passos e recupera velha AD"

- "Listas e PSD abrem guerra na IL"

- "Entrevista a António Lacerda Sales - Ex-secretário de Estado reuniu-se duas vezes com filho de Marcelo"

- "José Tolentino Mendonça: 'Olha-se para a política de uma forma que não lhe faz justiça'"

- "Há vários distritos sem pedopsiquiatra"

- "Tribunal dá nacionalidade portuguesa a refém do Hamas"

- "Já poucos escrevem cartas, até ao Pai Natal"

- "Compramos 30% do bacalhau do mundo"

- "Natal cancelado em Belém"

- "Superliga: Sentença deixa o futebol na incerteza"

- "Ataque em Praga faz 15 mortos"

- "Marcelo condecora Carlos Moedas e Manuela Eanes"

- "Meio milhão 'à fome' em Gaza"

- "Renascença recruta na Comercial"

- "Direção da revista 'Visão' caiu"

No Nascer do Sol:

- "Aliança PSD+CDS+IL ficaria à beira da maioria absoluta"

- "Bênção de casais gay sim, mas sob condição"

- "Operação Influencer / MP reitera que há corrupção"

- "Caos no aeroporto / Filas sem fim"

- "ULS - Governo de gestão tem uma semana para fazer 24 nomeações"

- "Portugal Amanhã - Sim ou não? Isentar de IRS as famílias numerosas"

- "Marlene Vieira - O percurso de uma chef"

- "Surf - António Laureano, o menino do mar de ondas gigantes"

- "Euronews - María Eugenia Telerico e a Argentina do Presidente Javier Milei"

No Público:

- "Lisboa e Porto rejeitam fecho automático de alojamento local"

- "Reportagem em Jenin - Campas, ruínas e a queda de máscaras na 'Pequena Gaza'"

- "Tiroteio em massa - Estudante faz 14 mortos em universidade de Praga"

- "Santa Maria - Hospital falhou no caso de grávida transferida"

- "Nova AD - PSD faz acordo com CDS para legislativas e europeias"

- "'Operação Influencer' - PGR reforça investigação com nova 'task force'"

- "Orçamento - Novas regras na UE exigem descida da dívida pública no longo prazo"

- "Boas festas em Belém - António Costa e Marcelo despedem-se com 'optimismo'"

- "'Um rapaz na cidade': Thurston Moore, dos Sonic Youth"

No Jornal de Notícias:

- "Casas para acolher jovens vão ter lotação máxima"

- "Portugal rejeita Superliga"

- "Taça da Liga - Goleada carimba lugar do Benfica na final four"

- "F. C. Porto - Villas-Boas pediu proteção policial"

- "Escolas - Pais e docentes pedem veto de Marcelo à lei da identidade de género"

- "Esposende - Obrigava namorada a usar cinto com cadeado"

- "Terror em Praga - Inspirado noutros massacres, estudante matou 14 pessoas e suicidou-se"

- "Enfermeiros da CUF obrigados a lavar fardas"

- "Porto - Há poucos sanitários públicos e os portáteis estão a ser retirados"

- "Tradição - Corridas de S. Silvestre conquistam cada vez mais adeptos"

- "Música - Revolução dos serviços de streaming deve passar por subir preços"

- "Evasões - Brindar ao Natal"

No Diário de Notícias:

- "O mistério do processo que investiga a última campanha de Passos"

- "Reportagem - Sem-abrigo em Braga. 'Querem ver o meu quarto? Está 'top'. Até pintei o teto'"

- "Argentina - Milei legisla por decreto para 'desmontar a máquina de impedir'"

- "Futebol - Superliga Europeia ganha nova vida, mas apoios são curtos"

- "Política - A nova AD: PSD e CDS anunciam coligação eleitoral para legislativas e europeias"

- "Crime - As armas do jovem de 16 anos detido por suspeita de três tentativas de homicídio"

- "Evasões - Brindar ao Natal"

No Negócios:

- "Buraco na Santa Casa Global pode superar os 50 milhões"

- "O ano da dissolução. Marcelo Rebelo de Sousa - Personalidade nacional. Inteligência Artificial - Personalidade internacional. Demissão de António Costa - Acontecimento nacional. Guerra em Gaza - Acontecimento internacional"

- "Taxa adicional sobre a banca viola direito comunitário"

- "Energia - Norte-americanos da KKR retiram Greenvolt de bolsa para a fazer crescer"

- "Telecomunicações - Fundo que quer a Meo já comprou a T-Mobile nos Países Baixos"

- "Entrevista a Francisco Seixas da Costa: 'O eleitorado já não se importa de ouvir mentiras'"

No O Jornal Económico:

- "Fundos Warburg e Apollo na corrida à compra da MEO"

- "Cada vez mais alinhada com os Estados Unidos, Angola sai da OPEP"

- "Descida de juros vai obrigar bancos a dizer adeus aos lucros recorde"

- "Diretiva do IRC mínimo deve ser 'prioridade' do próximo governo, defendem fiscalistas"

- "Americanos da KKR garantem que estão na Greenvolt para ficar a longo prazo"

- "'É preciso sensibilizar empresas para a Inteligência Artificial e os seus riscos' [entrevista a João Moreira Rato]"

No A Bola:

- "Reconciliação - Benfica na 'final four' da Taça da Liga"

- "Discussão sobre lugares acaba com adepto esfaqueado no intervalo do jogo"

- "Internacional: Superliga Europeia com luz verde mas em adeptos"

- "Só Real Madrid e Barcelona saudaram a decisão"

- "Saiba qual é o modelo competitivo proposto"

- "Tribunal da Justiça da UE abre caminho a possível nova prova"

- "Sporting: St Juste de volta em janeiro"

- "FC Porto: Expulsão de Pepe em Alvalade 'custa' dois jogos"

- "Mundial de Clubes: Bernardo, Ruben, Matheus e Pep em busca de novo título"

No O Jogo:

- "Gouveia vê a luz"

- "Jovem mostra-se com grande golo no banquete de Natal das águias, que defrontam Estoril nas meias-finais"

- "Adepto esfaqueado ao intervalo conduzido ao hospital e agressor em fuga"

- "Schmidt: 'Vou sentir Bah e Neres como reforços'"

- "Taça da Liga: Guerreiros sem Djaló no ataque à final four"

- "FC Porto: Martínez no primeiro mercado"

- "Entrevista: Domingos Paciência, diretor técnico da Liga traça objetivos - 'Queremos um futebol atrativo'"

- "Sporting: Gyokeres seguro em janeiro"

- "Superliga: Competição à margem da UEFA validada pela UE"

- "Portugueses juntos contra ideia espanhola"

E no Record:

- "Miúdos à solta: Benfica 4-1 AVS"

- "Tiago Gouveia brilha com chapéu de classe"

- "'Sonho com isto há 22 anos'"

- "Roger Schmidt: 'Espero poder dar-lhe mais oportunidades'"

- "Adepto esfaqueado na Luz"

- "Liga dos campeões feminina: Empate com sabor a vitória"

- "Penálti defendido nos descontos aproxima águias dos ´quartos´"

- "Sporting: Gyokeres fiel ao leão"

- "Sueco quer terminar a época em Alvalade"

- "SAD preparada para adeus de Inácio"

- "FC Porto: David Carmo bateu de frente com Pepe"