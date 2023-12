Exército israelita realiza ataques "contra 200 alvos" terroristas em 24 horas

O exército israelita afirmou hoje que realizou, nas últimas 24 horas, ataques contra "perto de 200 alvos terroristas" na Faixa de Gaza, no contexto da intensificação da sua ofensiva contra o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

Em comunicado, o exército refere que os militares "identificaram terroristas" no bairro Shejaia, na cidade de Gaza, onde foi bombardeado um edifício a partir do qual foi aberto fogo contra os soldados presentes nessa área.

"O ataque provocou explosões secundárias adicionais", lê-se no comunicado, referindo-se à possível presença de explosivos no local.

Também foi confirmado um ataque aéreo contra "dois terroristas" que se dirigiram numa viatura a um "armazém de armas", entretanto "destruído".

Por outro lado, o exército de Israel indicou que a Marinha "identificou e atacou" um grupo que se encontrava num edifício e que "representava uma ameaça às forças que manobravam na Faixa".

"As forças navais também atacaram alvos da organização terrorista Hamas em Gaza como parte da sua assistência às atividades da 14.ª Brigada na costa", concluiu.

O Exército israelita lançou uma ofensiva contra o enclave palestiniano após os ataques iniciados a 07 de outubro pelo Hamas.

Três mortos em bombardeamento israelita no sul do Líbano

Pelo menos três pessoas morreram num bombardeamento israelita contra uma casa no sul do Líbano, incluindo um combatente do grupo xiita Hezbollah e o irmão, que acabava de regressar da Austrália, informaram várias fontes.

Caças israelitas atacaram na terça-feira à noite a casa onde as vítimas estavam, na cidade de Bint Jbeil, matando o combatente, o irmão e a cunhada, e ferindo um quarto membro da mesma família, que não foi identificado, disse a Agência Nacional de Notícias (ANN).

"O mártir Ibrahim Bazzi chegou ao Líbano há poucos dias, vindo da Austrália, onde vive há anos, para acompanhar a sua esposa, Shorouk, para deixar o Líbano e se estabelecer na Austrália", explicou o órgão de informação estatal.

Equipas de quatro organizações diferentes participaram nos esforços de resgate ao lado das autoridades libanesas para recuperar os corpos das vítimas dos escombros, um trabalho que durou várias horas.

A ANN não especificou se todas as vítimas eram civis ou quem foi o alvo do ataque, mas o Hezbollah confirmou hoje em comunicado que o falecido identificado como Ali Ahmed Bazzi pertencia às suas fileiras e anunciou a sua morte como um "mártir a caminho de Jerusalém".

O grupo xiita refere-se assim às baixas sofridas no contexto dos ataques que tem travado com Israel desde outubro, num surto de violência que se intensificou ao longo do tempo e desencadeou receios de que o Líbano se torne numa segunda frente na guerra de Gaza.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde Pública, 110 pessoas morreram no lado libanês até 19 de dezembro e outras 492 ficaram feridas devido à violência na fronteira.

A noite passada foi a primeira ação contra o centro de Bint Jbeil desde o início das hostilidades, embora outras áreas próximas tenham sido repetidamente alvo de ataques israelitas nos últimos quase três meses.