O mais recente 'Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE)', apurados para a Região Autónoma da Madeira em relação aos últimos três anos (2023, 2022 e 2021), concluiu que as vendas online dispararam significativamente, mais de 87%, sendo que nos dois primeiros anos tinha sido muito similar, crescendo assim exponencialmente este ano face aos últimos dois.

De acordo com o INE, "este inquérito é realizado em todo o País, habitualmente entre Março e Julho de cada ano, sendo que, na RAM, a coordenação desta operação estatística é da responsabilidade da DREM", que hoje divulga os principais resultados. Assim, "em 2023, 97,1% das empresas da RAM e 38,3% das pessoas ao serviço têm acesso à Internet para fins profissionais, +0,1 p.p. e +0,9 p.p., respetivamente, que em 2022. A nível nacional estes indicadores fixaram-se, pela mesma ordem, nos 96,9% e 48,9%", curiosamente mais e menos respectivamente por comparação.

"No mesmo ano, 54,7% das empresas indicam possuir um website próprio ou do grupo económico a que pertencem, sendo que a maioria destas empresas disponibiliza a descrição dos bens ou serviços e/ou listas de preços (86,3%)", sendo que neste ano, "59,3% das empresas utilizam meios digitais de comunicação (social media), e a quase totalidade destas empresas utiliza as redes sociais (99,2%)".

Como referido, "as vendas através do comércio electrónico representaram 8,1% do total do volume de negócios em 2022 (+1,8 p.p. que no ano anterior), atingindo os 350 milhões de euros (+87,2% face a 2021)". Resta saber se 2023 confirma este 'upgrade' dos negócios online.

Actualizado para 2023, o facto de "em 17,1% das empresas, o pessoal ao serviço executa análise de dados (data analytics) e em 23,7% a análise de dados é executada por empresa ou organização externa" e no que "respeita ao comércio de dados, em 2022, 0,7% das empresas vendeu (inclui o acesso a) alguns dos seus dados e 1,3% adquiriu (inclui o acesso a) alguns dados".

Por fim, aponta que "no mesmo ano, 44,4% das empresas compram serviços de computação em nuvem (cloud computing) (+1,8 p.p. face a 2021), destacando-se a compra do serviço de correio eletrónico e armazenamento de ficheiros (97,0% e 68,8%, respetivamente)" e "em 2023, 3,5% das empresas utiliza tecnologias de Inteligência Artificial (IA), mais 0,9 p.p. que em 2021, sendo as mais utilizadas as que automatizam diferentes fluxos de trabalho ou auxiliam na tomada de decisão e aprendizagem automática (machine learning) para análise de dados (inclui deep learning)", elemento que deverá estar cada vez mais no seio das empresas.