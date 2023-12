Greve na Santa Casa da Misericórdia de Machico com 100% de adesão

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal dá conta de que existe uma adesão de 100% à greve que se está a realizar, hoje, na Santa Casa da Misericórdia de Machico. Estão a ser assegurados os serviços mínimos, mas está já agendado um novo plenário para Janeiro do próximo ano.

Em causa está o salário que é actualmente pago a estas trabalhadoras que, apesar de desempenharem funções de desgaste a nível físico e psicológico, apenas recebem o salário mínimo.

"As trabalhadoras reivindicam a aplicação do CCT das IPSS negociado com a CNIS e a FEPCES", indica nota enviada pelo sindicato à imprensa.

O sindicato afirma que a responsabilidade pelos constrangimentos causados pela greve é da própria instituição, que não acedeu às reivindicações das trabalhadoras, que se encontram concentradas à porta da Santa Casa da Misericórdia de Machico.