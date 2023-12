Ricardo Franco critica demagogia do PSD Machico

O presidente da Câmara Municipal de Machico considera que "demagogia" tem limite e a vereação social-democrata chegou ao "auge" quando viu a oposição criticar o seu executivo por ter deixado de fora 69 alunos do apoio referente às bolsas de estudo. Ricardo Franco desafia o PSD local apresentar lista de apoios sociais concedidos pela governação 'laranja' ainda que saiba de antemão que a resposta seja: "Bola". Ou seja, zero.

"É curioso que este PSD seja tão solícito a acusar a Câmara de Machico, mas já não o seja em relação ao Governo Regional, que utiliza critérios idênticos na atribuição das bolsas de estudo, onde também são reprovadas as candidaturas que não estejam de acordo com os requisitos regulamentares implementados pela Secretaria Regional da Educação", contra-ataca numa reacção escrita que entretanto fez chegar à redacção do DIÁRIO.

Prosseguindo: "É de uma demagogia atroz o PSD-Machico vir com este tipo de discurso leviano, para consumo partidário interno (talvez para apresentar trabalho), pelo que desafia-se esta vereação laranja a dizer publicamente qual a política social e os apoios concedidos ao povo de Machico nos doze anos (2002-2013) em que governaram a Câmara de Machico. A resposta é fácil de dar: “Bola”.

Lembra que a política social desencadeada pela autarquia "começou em 2013, com esta vereação PS, que até criou o Gabinete de Apoio Social" e, desde então, aplicou um conjunto de medidas de cariz social dando exemplo as próprias bolsas de estudo de apoio aos estudantes universitários; Atribuição dos Kit’s escolares; A aplicação do IMI familiar; Atribuição dos ticket’s refeição e emergência alimentar; Apoio às ajudas técnicas às pessoas com problemas de mobilidade; o apoio às pequenas cirurgias, a partir de 2024; Apoio à aquisição de medicamentos", só para mencionar alguns.

O autarca diz que são cerca de uma "dezena de medidas", criadas pela sua vereação PS, que corresponde a um "investimento anual de cerca de 600 mil euros", que o PSD acusa, demagogicamente, de ser socialmente insensível.

"Que dizer da sensibilidade social do PSD, que governou esta Câmara durante 12 anos e que nunca atribuiu um cêntimo que fosse aos estudantes universitários, nem nunca aplicou nenhuma das medidas sociais que hoje a Município de Machico pratica", questionou o edil que aproveita para rematar com adágio popular: "Como diz o barqueiro: Sopra-me este olho, que o outro está vendo!”

Todo este reparo surge porque Norberto Ribeiro, vereador do PSD criticou a opção da edilidade, lembrando que o valor em causa para apoiar todos os estudantes do concelho – conforme o PSD desde a primeira hora reivindicou – é absolutamente residual.

“Se fizermos as contas e partindo do princípio que fosse atribuído um apoio de 50 euros a cada um dos 69 estudantes que ficaram de fora desta medida, estávamos a falar de um montante de 40 mil euros”, frisou, sublinhando que “40 mil euros num Orçamento de 20 milhões de euros é praticamente zero mas que, para as famílias, seria uma ajuda importante que, mais uma vez, lhes é negada”.