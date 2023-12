O livro 'Os Azulejos de Boa Memória' "é mais que justa homenagem" a Alfredo Miguéis

O auditório da Casa - Museu Frederico de Freitas é palco da apresentação do livro 'Os bancos da Avenida do Mar- azulejos de boa memória', evento que conta com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O "momento de celebração" foi apresentado por Ana Margarida Camacho, directora da Casa - Museu Frederico de Freitas.

A responsável salientou que a "azulejaria" fará sempre parte da Casa - Museu, e que esta publicação não é mais do que uma "modesta e mais que justa homenagem" a Alfredo Miguéis, autor dos azulejos que durante décadas embelezaram os bancos da Avenida do Mar.

Sobre a obra ‘Os Azulejos de Boa Memória’, a publicação resgata uma memória tão grata de tantos madeirenses, os icónicos bancos de azulejos da Avenida do Mar que durante largas décadas guarneceram e valorizaram a nossa marginal.

Contudo, poucos conhecem quem foi o artista que os concebeu, quantos eram, quando foram montados ou as circunstâncias da sua existência.

Essa história é agora contada, prestando justa homenagem ao artista madeirense Alfredo Miguéis (Funchal, 1883 - Funchal, 1943).

O presidente do Governo Regional enalteceu o trabalho que preserva a memória dos azulejos de boa memoria da avenida, e reaviva um dos artistas esquecidos como foi o caso de Alfredo Miguéis.

"Esta obra vem colocar no devido lugar um artista madeirense de grande categoria", concluiu Miguel Albuquerque.

A encerrar a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira fez questão de sublinhar que "Natal em que não se venha à calçada (local onde está localizada a Casa - Museu) não é Natal".

Regozijou-se com a publicação que contribui para resgatar as boas memórias, referiu José Manuel Rodrigues.