Número de beneficiários do complemento para idosos quase duplicou em três anos na Madeira

A deputada Cláudia Perestrelo (PSD) revelou, esta manhã, no parlamento, que o valor do Complemento Regional para Idosos aumentou cerca de 14% desde que foi criado (passou de 840 para 960 euros anuais) e o universos de beneficiários passou de 1.319 idosos no ano de 2021 para 2.487 idosos em 2023, no que representa um aumento de cerca de 88%. Este apoio social representa uma despesa de 2,3 milhões de euros do Orçamento Regional.

Estes dados foram avançados no âmbito da discussão de três propostas do PS, BE e JPP que defendem um aumento do valor do Complemento Regional para Idosos, que, em princípio, não serão aprovados pelo PSD. A representante da bancada social-democrata afirmou que o "Complemento Regional para Idosos vai ser adequado à realidade da população idosa e não para dar resposta a anseios eleitoralistas de A ou B".

Cláudia Perestrelo defendeu que o apoio será atribuído de forma justa e equilibrada mas sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade da Segurança Social. "O problema da pobreza não se resolve com a atribuição de cheques. Resolve-se com medidas de longo alcance e intergeracionais", acrescentou.