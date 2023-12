PCP defende combate ao uso abusivo do trabalho por turno e nocturno

O PCP deu entrada na Assembleia Legislativa a um Projecto de Resolução, que "recomenda ao Governo Regional a elaboração de um estudo regional sobre o trabalho por turno e nocturno e os seus impactos na vida dos trabalhadores da Região e das suas famílias".

Numa nota remetida às redacções, os comunistas defendem que "o trabalho por turno e nocturno deve de ser a excepção e não a regra", devendo ser limitado "às situações que sejam, técnica e socialmente justificadas".

A fixação do trabalho nocturno entre as 20 e as 07 horas, bem como de um valor mínimo do subsídio de turno em 25% do valor do salário", são outras das medidas defendidas pelo PCP.

A proposta comunista preconiza ainda: "a dispensa de trabalho por turnos a grávidas e mães com filhos menores de idade"; "a antecipação da idade de reforma para o regime de trabalho por turno" e "o direito a sair do regime de turnos, passando para horário diurno, após 20 anos de trabalho neste regime ou 55 anos de idade".

O PCP realça que "segundo um estudo nacional, um em cada seis trabalhadores trabalham por turnos" e, por outro lado, "quase 11% dos trabalhadores trabalham à noite".

"Estima-se que na Região Autónoma da Madeira esta realidades seja mais agravada devido ao facto de existir uma percentagem muito grande de trabalhadores no sector do turismo e no sector da saúde onde prevalece o trabalho por turno e trabalho nocturno", evidencia o partido na mesma nota.